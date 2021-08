Nella soap opera Una vita non sembra esserci pace per Felipe Alvarez Hermozo. Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, l'avvocato sarà distrutto dopo aver ascoltato il verdetto del giudice, il quale rimetterà in libertà Genoveva. La donna sarà quindi assolta per l'omicidio di Marcia ma Felipe deciderà di giocarsi il tutto per tutto, decidendo di partire per Cuba per mettersi sulle tracce di Santiago, l'unica persona che potrebbe inchiodare una volta per tutte Salmeron. Quest'ultima intanto, festeggerà la prima vittoria in tribunale con Javier Velasco, il suo difensore e complice.

Genoveva scredita Felipe al processo per l'omicidio di Marcia

In Una vita tra qualche settimana avrà inizio il processo per l'omicidio di Marcia in cui unica imputata sarà Genoveva. La donna, dopo aver perso il bambino, giurerà vendetta contro Felipe, ritenuto l'unico responsabile del tragico evento e pertanto userà ogni mezzo per rovinarlo e screditarlo.

Proprio durante il processo, Genoveva sembrerà raggiungere il suo scopo, visto che Felipe sporcherà la propria immagine dinnanzi alla stampa con i suoi modi aggressivi. A far perdere la pazienza ad Alvarez Hermozo sarà anche la ritrattazione di Laura, la quale testimonierà a favore di Genoveva.

Genoveva viene assolta per l'omicidio di Marcia

Durante tutto il corso del processo, Genoveva si farà passare da vittima mentre Felipe apparirà come il marito traditore e donnaiolo.

Inoltre, Alvarez Hermoso si metterà ancor più in cattiva luce nel momento in cui aggredirà la domestica Laura nel bel mezzo della vie di Acacias.

A causa della ritrattazione di Laura e grazie alle mosse astute di Velasco, il giudice assolverà Genoveva, la quale potrà tornare nel quartiere a testa alta. Felipe invece, sarà distrutto e si recherà sulla tomba di Marcia, promettendole che non si arrenderà e farà giustizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dalla parte di Felipe ci sarà il Commissario Mendez, il quale cercherà di convincere la domestica a dire la verità e a confessare di aver ritrattato perché ricattata da Velasco e Genoveva.

Felipe vuole rintracciare Santiago per inchiodare Genoveva

Nelle prossime puntate di Una vita, mentre Mendez cercherà di riportare Laura dalla sua parte, Felipe deciderà di partire per Cuba per mettersi sulle tracce di Santiago/ Israel.

Quest'ultimo infatti, potrebbe essere l'unica persona in grado di testimoniare contro Genoveva e metterla con le spalle al muro. Salmeron, venuta a sapere dell'imminente partenza di Felipe cercherà di dissuaderlo, ma l'uomo sarà più determinato che mai a scoprire finalmente la verità sulla morte della sua amata Marcia.

Velasco e Genoveva riusciranno a fermarlo? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.