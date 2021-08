Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 grandi colpi di scena attendono i protagonisti di Brave and Beautiful.

In particolare, nella settimana dal 16 al 20 agosto le vicende di Cesur e Sühan saranno ancora una volta influenzate dalle cattive azioni di Tahsin. Dopo il tentato di omicidio andato in fumo, Korludağ non desisterà dall'intento di eliminare chi lo ostacola e non esiterà neanche un attimo di fronte alla possibilità di usare la figlia per colpire Alemdaroğlu. L'uomo arriverà a far rapire Sühan. Il colpo di scena avverrà dopo aver saputo che è stato il padre ad architettare il folle piano: la giovane proporrà a Cesur di sposarsi.

Puntate di Brave and Beautiful dal 16 al 20 agosto: Tahsin fa rapire Sühan

Le anticipazioni di Brave and Beautiful in onda in Italia dal 16 al 20 agosto rivelano che Tahsin farà rapire Sühan per mettere in cattiva luce Cesur. L'uomo, infatti, ordinerà ai suoi scagnozzi di portare la figlia nel garage di Rifat, il fedele alleato di Alemdaroğlu per farle credere che è opera di quest'ultimo. Per portare avanti la farsa, i rapitori diranno davanti alla giovane di essere entrati in possesso del tesoro più prezioso del loro capo che li ha assunti per rapirla.

Dopo aver udito queste parole, già usate da Cesur riferendosi a lei, Sühan inizierà a sospettare che il responsabile del rapimento sia proprio Alemdaroğlu.

Nel frattempo, Tahsin denuncerà alla polizia la scomparsa della figlia e i sospetti ricadranno su Cesur. Intanto a villa Korludağ continueranno le tensioni tra Cahide e Korhan, sorpreso dalla moglie in atteggiamenti equivoci con Hulya. In realtà, le due sono d'accordo e la messinscena serve perché Cahide si allontani dal marito per celare la finta gravidanza.

Raggiunto il suo scopo, la donna caccerà la complice e si trasferirà in una delle camere degli ospiti.

Kemal e Cesur liberano Sühan: anticipazioni di Brave and Beautiful fino al 20 agosto

Sempre nella settimana dal 16 al 20 agosto, la vicenda del rapimento di Sühan avrà una svolta inaspettata.

Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, Banu avvertirà Cesur che Rifat è stato fermato dalla polizia con una banale accusa e questo avvenimento insospettirà il giovane, il quale intuirà che sia collegato alla sparizione della figlia di Tahsin.

Con l’aiuto di Kemal, Cesur si introdurrà nel garage e libererà la giovane. Dopo averla messa al corrente che è stato il padre a farla rapire, le farà ascoltare un dialogo tra Tahsin, Bülent e Korhan, in cui i primi due riveleranno al terzo che il sequestro è una messinscena. Sühan si infurierà e prenderà consapevolezza della malvagità del padre.

L'imprenditrice prometterà a Cesur che troverà molto presto il modo per punire il genitore e farlo pentire delle sue azioni. Intanto, Korhan, non avendo digerito il fatto di essere considerato un traditore dalla moglie, deciderà di cercare informazioni sul conto di Hulya. Dopo essersi recato dalla polizia, l'uomo scoprirà che la donna è una prostituta.

Messa di fronte all'evidenza, Cahide negherà di essere complice della finta infermiera e tenterà di addossare la colpa su Cesur.

Sühan propone a Cesur di sposarla: anticipazioni Brave and Beautiful 16-20 agosto

Cesur riceverà una proposta inaspettata da parte di Sühan. Determinata a vendicarsi del padre, la giovane chiederà ad Alemdaroglu di sposarla. A suo parere, in questo modo riuscirà a colpire il genitore che di sicuro non sopporterà che la figlia sposi il suo nemico. Cesur accetterà la proposta immediatamente, ammettendo davanti a Rifat di aver pensato da subito di arrivare a questo momento per poter segnare un punto a suo favore contro il potente Tahsin.

Deciso a sposarsi il più presto possibile con Sühan, affretterà le cose dicendole di recarsi con lui ad Istanbul per accelerare le pratiche per il matrimonio.

Nel frattempo, Banu verrà a sapere che Alemdaroglu sta per sposarsi e, poiché innamorata del giovane, deciderà di escogitare un piano per separarli.