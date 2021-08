È un'indiscrezione spiazzante quella che ha riportato Amedeo Venza nel pomeriggio del 20 agosto: pare che uno storico protagonista di Uomini e Donne potrebbe non figurare nel cast dell'edizione in partenza tra nove giorni. Gianni Sperti è ancora in vacanza nella sua Puglia quando manca pochissimo all'inizio delle registrazioni della nuova edizione del dating-show: fan preoccupati per la possibile assenza del tarantino al fianco di Tina Cipollari.

Gossip sui futuri protagonisti di Uomini e Donne

Domenica 29 agosto inizieranno le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 da lunedì 13 settembre.

Stando ad un rumor che ha cominciato a circolare sui social network nelle ultime ore, uno storico protagonista del cast potrebbe non essere stato confermato.

Tra le storie che Amedeo Venza ha pubblicato sul suo profilo Instagram il 20 agosto, spicca quella in cui riporta la seguente indiscrezione: "Voci di corridoio vedrebbero Gianni Sperti fuori dalla prossima edizione".

"Il programma dovrebbe iniziare le registrazioni tra pochi giorni e lui è ancora in Puglia con un amico", ha aggiunto l'influencer nel post col quale pare abbia voluto anticipare un possibile quanto inaspettato forfait del collega di Gianni Sperti.

Per dare credibilità alla sua news, il pugliese ha mostrato ai follower una foto che l'opinionista Mediaset ha scattato poche ore prima a Locorotondo.

Dubbi sui personaggi della nuova edizione di Uomini e Donne

Amedeo Venza si è detto incredulo circa il rumor che vorrebbe Gianni Sperti lontano da Uomini e Donne dopo tanti anni, tant'è che ha chiesto un parere ai suoi follower: "Secondo voi sarà ancora opinionista?".

Insomma, le Instagram storie dell'influencer sono bastate per insinuare nei fan del dating-show dei dubbi sulla partecipazione del pugliese alla nuova stagione, quella che debutterà sul piccolo schermo tra circa tre settimane.

La presenza del tarantino al fianco di Tina Cipollari, sembra scontata, ma le sorprese sarebbero dietro l'angolo.

Maria De Filippi, infatti, sta mettendo su un cast forte per l'edizione 2021/2022 del suo format, un gruppo "misto" tra veterani e volti nuovi che possano tenere alta l'attenzione dei telespettatori sulle puntate che saranno trasmesse a partire dal 13 settembre.

I quattro tronisti di Uomini e Donne

Il cast di Uomini e Donne 2021/2022, sarà presentato ufficialmente nel corso della prima registrazione stagionale, quella che Maria De Filippi condurrà domenica 29 agosto. Le anticipazioni che circoleranno su questo attesissimo appuntamento con il dating-show, aggiorneranno i curiosi su chi saranno i protagonisti del Trono Over, i nuovi tronisti e gli opinionisti.

C'è curiosità attorno ai quattro ragazzi che animeranno il Trono Classico: la conduttrice avrebbe deciso di puntare su due uomini (uno dei quali potrebbe essere l'ex corteggiatore Matteo Ranieri, fresco di rottura con Sophie Codegoni), una donna e una transgender (la prima nella storia del programma Mediaset).

A partecipare alle nuove puntate di U&D, sarà sicuramente la super single Gemma Galgani: la dama ha già confermato la sua presenza agli studi Elios dopo le vacanze, anche perché durante l'estate non ha trovato quel principe azzurro che cerca davanti alle telecamere da oltre 12 anni.

All'appello non dovrebbero mancare neppure Ida Platano, Armando Incarnato e Nicola Vivarelli: la "guest star" della trasmissione, però, potrebbe essere Isabella Ricci, la new entry che ha tutte le carte in regola per rubare alla torinese il titolo di "regina" del Trono Over.