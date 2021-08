Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful che andranno in onda dal 6 al 10 settembre in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali sulle trame della soap opera rivelano che per Cesur e Suhan il rapporto diventerà sempre più teso: a rendere tutto maggiormente difficile ci sarà anche la morte della mamma dell'uomo. Sta di fatto che Cesur punterà sempre più il dito contro Tahsin, al punto da arrivare a sequestrarlo.

Cesur affronta la morte di sua mamma: anticipazioni Brave and Beautiful 6-10 settembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Brave & Beautiful rivelano che Cesur riuscirà ad avere i risultati dell'autopsia sulla morte del padre, con la quale emergerà che non è stato un suicidio ma invece che all'uomo avrebbero sparato.

In questo modo, quindi, Cesur sarà sempre più convinto della tesi che ha dal primo momento: suo padre è stato ammazzato e secondo lui, il responsabile, sarebbe Tahsin.

Intanto Suhan non accetterà questo tipo di comportamento da parte di suo marito, motivo per il quale i due si ritroveranno ad affrontare un nuovo periodo di crisi e incomprensione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate della soap opera turca, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo evento tragico che riguarderà Cesur. Sua mamma Fugen morirà e anche questa volta, l'uomo riterrà il padre di sua moglie responsabile di quello che è accaduto.

Cesur sequestra Tahsin

Sta di fatto che, dopo la morte di Fugen, le incomprensioni tra i due sposi saranno sempre più all'ordine del giorno e ormai il clima apparirà super teso.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Tahsin, verrà scarcerato e potrà tornare in libertà. La reazione di Cesur non sarà affatto delle migliori, dato che lo ritiene responsabile della morte di sua madre.

Le trame di Brave and Beautiful fino al 10 settembre 2021, rivelano che Cesur si recherà in ufficio dal padre di sua moglie e lo terrà sotto sequestro perché vuole sapere tutta la verità su quanto è successo.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché in queste nuove puntate della soap opera in onda su Canale 5, ci sarà spazio anche per un'aggressione ai danni di Suhan.

Suhan perde fiducia nel marito: trame Brave & Beautiful dal 6 al 10 settembre

In seguito a quanto accaduto, Cesur deciderà di portarla via dalla casa di Nisantasi dove si è verificata l'aggressione, ma lei si rifiuterà di seguirlo.

Ormai Suhan non si fida più dell'uomo che ha al suo fianco.

Insomma sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella di Brave & Beautiful in programma dal 6 al 10 settembre 2021 su Canale 5, caratterizzata anche dal doppio episodio di messa in onda.

La soap, infatti, eccezionalmente per la prossima settimana sarà trasmessa dalle ore 14:45 alle 16:30 circa con due episodi giornalieri.