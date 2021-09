Il Grande Fratello Vip 6 partirà il prossimo lunedì 13 settembre con la prima puntata serale in onda in diretta su Canale 5. Intanto, però, in queste ore si parla già animatamente del reality e in particolar modo della presunta rivalità tra le due opinioniste scelte quest'anno da Alfonso Signorini. Trattasi di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, le quali avranno il compito di commentare le avventure dei nuovi concorrenti della casa più spiata d'Italia ma si vocifera che tra le due, i rapporti non siano affatto dei migliori.

Retroscena GF Vip: si parla di rivalità tra Bruganelli e Volpe

A pochi giorni dal debutto del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, si fanno sempre più insistenti le voci di tensioni tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, al punto che i bene informati parlano di primi contrasti e frecciatine sia durante la cena che hanno fatto qualche settimana fa con Signorini sia durante il primo shooting fotografico.

Ma quale è la verità dei fatti? Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono davvero ai ferri corti prima ancora che inizi il programma vero e proprio?

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il padrone di casa del reality show, Alfonso Signorini, il quale non ha nascosto che non sarà affatto facile riuscire a gestirle nel migliore dei modi.

Signorini fa chiarezza sul rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

"Mi hanno sorpreso perché, fin dalla prima seduta fotografica, ho capito che ne vedremo delle belle e gestirle non sarà facile", ha dichiarato il conduttore della sesta edizione del GF Vip.

Signorini ha poi ammesso che scegliendo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non ha pensato di creare l'effetto "Eva contro Eva" in studio, tuttavia, essendo due donne di forte personalità, sembrerebbe scontato il fatto che ciò dovrà accadere.

Parlando della moglie di Paolo Bonolis, il conduttore del Grande Fratello Vip non ha nascosto che si tratta di una donna che ha le sue "asperità" dal punto di vista caratteriale.

A proposito invece di Adriana Volpe, che qualche anno fa è stata anche una concorrente del reality show Mediaset, Signorini ha ammesso che non è tutta "zucchero e miele" come immagina il pubblico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sfida tv tra Signorini e Carlo Conti

Insomma, le due opinioniste promettono scintille in questa nuova edizione del GF Vip che, anche quest'anno, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Oltre alla puntata del lunedì sera, è infatti prevista quella del venerdì, quando Signorini dovrà scontrarsi con il varietà Tale e Quale Show, condotto e portato al successo da Carlo Conti. E quest'anno, nel cast di concorrenti del programma Rai, figurano anche ex volti dell'ultima edizione del GF Vip, tra cui Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Malgioglio nelle vesti di giudice.