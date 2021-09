Subito dopo la fine di Amici 20, Aka7even e Deddy avevano annunciato che il sodalizio iniziato durante il talent sarebbe proseguito anche fuori e che ben presto avrebbero preso una casa insieme. Passati diversi mesi da quella notizia che aveva fatto esultare i fan dei due cantanti, non si è più parlato della convivenza. Così un fan, cogliendo l'occasione di un box di domande aperto da Aka su Instagram, ha chiesto aggiornamenti al riguardo. Luca, questo il nome all'anagrafe del cantante di Loca, ha svelato che è saltata l'idea della convivenza, ma i due ragazzi non hanno litigato, si tratta di scelte legate alla carriera.

Aka7even e Deddy non prendono casa insieme

'Non andrò più a vivere con Deddy perché abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha senso', ha schiettamente risposto Aka7even. Il cantante ha aggiunto che il motivo di tale scelta è legato al fatto che nella Capitale non vi è né la sua casa discografica, né la sua famiglia. Per lui sarebbe difficile spostarsi continuamente per lavorare. Per Luca, Milano e Mantova potrebbero rappresentare delle scelte più oculate, ma per adesso non ha svelato ai suoi fan se effettivamente sta valutando di trasferirsi in maniera definitiva in una delle due città.

'Deddy, quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina', ha poi proseguito nella sua risposta Aka7even scherzando con il suo ex compagno di scuola.

Questa ultima precisazione ha chiarito che tra i due cantanti non è accaduto nulla di brutto: sono sempre amici e tra di loro c'è ancora stima. Entrambi si stanno dedicando a pieno ritmo ai loro impegni di lavoro che li vedono in giro per l'Italia e avranno modo di vedersi a Verona, dove parteciperanno con Sangiovanni e Tancredi, ai Seat Music Awards.

I rapporti umani creati ad Amici 20

Immediatamente, Deddy ha ricondiviso sul suo profilo Instagram la risposta di Aka, accompagnandola con un cuoricino rosso. Probabilmente, entrambi tenevano a mettere subito in chiaro la loro posizione per evitare che la notizia della mancata convivenza potesse scatenare nuovi inutili pettegolezzi.

D'altra parte, Deddy stesso, solo qualche giorno fa, aveva dovuto difendersi dagli haters per via di pesanti insulti ricevuti.

Insomma, Amici 20 ha sfornato grandi artisti che si sono da subito imposti nel panorama musicale italiano, e non solo, ma è evidente che si sono creati rapporti umani di spessore. I ragazzi di Amici 21 saranno in grado di occupare un posto nel cuore dei telespettatori così come i loro predecessori? La risposta è rimandata al prossimo 18 settembre.