Nicola Pisu si è reso protagonista di un episodio curioso al Grande Fratello Vip 6. Il concorrente, mentre era intento a parlare con alcuni suoi compagni d'avventura, ha rivelato una clausola presente sul contratto. Nel dettaglio, il figlio di Patrizia Marigliani ha spiegato che il Reality Show potrebbe durare fino a nove mesi se gli ascolti soddisferanno Mediaset.

Il racconto

Lo scorso venerdì 17 settembre è stato completato il cast del Grande Fratello Vip 6. Gli ultimi concorrenti a varcare la porta rossa sono stati: Sophie Codegoni, Jo Squillo, Davide Silvestri, Samy Youssef e Nicola Pisu.

Quest'ultimo nelle scorse ore, è stato oggetto di censura da parte degli autori del reality show.

Tutto è partito da una normale chiacchierata tra concorrenti. A un certo punto i "vipponi" sono finiti a parlare del loro contratto. In particolare, il 32enne ha reso nota una clausola presente nel suo contratto: "Sono 93 giorni, ma c'è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma". Il diretto interessato ha lasciato intendere che il programma continuerà solamente se gli ascolti saranno soddisfacenti. Di fronte alla rivelazione del concorrente, la regia ha preferito staccare l'audio e l'inquadratura.

La reazione del web

Nonostante la regia abbia deciso di censurare Nicola Pisu, i telespettatori non hanno accolto la notizia con stupore.

Prima che sulla casa più spiata d'Italia si accendessero i riflettori, Davide Maggio aveva già ipotizzato un'edizione "record". Se la quinta edizione del Grande Fratello Vip è durata sei mesi, questa potrebbe avere una durata ancora più lunga.

Per questo motivo sul web non c'è stato molto scalpore come accaduto lo scorso anno.

Nell'edizione precedente, i vari prolungamenti del reality show non erano stati affatto presi bene dai "vipponi". Lo stesso Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci avevano deciso di abbandonare la casa a dicembre per trascorrere le festività in famiglia.

Il passato burrascoso di Pisu

Nicola Pisu è un figlio d'arte: la sua mamma è Patrizia Mirigliani.

Una volta varcata la porta rossa, il diretto interessato ha raccontato alcuni episodi legati al suo passato burrascoso. Nel dettaglio, Nicola ha spiegato di essere stato tossicodipendente per circa 10 anni. In quel periodo sua madre, stanca di vedere il figlio toccare il fondo, aveva deciso di denunciarlo alle autorità giudiziarie. Il 32enne, si è detto pentito per avere fatto violenza psicologica alla mamma. Infine, il "vippone" ha rivelato di avere tentato anche il suicidio mentre stava attraversando il momento più basso: "Mi sono venute in mente tante cose brutte".

Oggi invece, Nicola è libero e sta vivendo una seconda vita.