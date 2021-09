In Beautiful, nelle puntate in onda dal 5 all'11 settembre, le cose per Steffy non miglioreranno. La giovane sarà sempre più dipendente dagli antidolorifici e ciò la renderà irascibile. Steffy, infatti, arriverà a scagliarsi contro Hope nel momento in cui non le riporterà la piccola Kelly. Un atteggiamento che preoccuperà anche Finnegan che cercherà di metterla in guardia sull'abuso di farmaci.

Liam e Hope si occupano di Kelly nelle prossime puntate di Beautiful

Le conseguenze dell'incidente occorso a Steffy porteranno la figlia di Ridge a soffrire atrocemente.

Nonostante l'uso di antidolorifici, non riuscirà a placare i forti dolori alla schiena e al costato. Ciò non le consentirà di occuparsi della figlia Kelly come vorrebbe. Una situazione che la renderà sempre più nervosa. Nel corso dei nuovi episodi, in onda sino all'11 settembre, le cose saranno destinate a peggiorare. Liam e Hope decideranno di occuparsi di Kelly per dar modo a Steffy di riprendersi. La figlia di Ridge però, sentirà la mancanza della figlioletta e ciò farà emergere i primi conflitti.

Steffy reagisce in modo violento contro Hope

Liam e Hope, invece, saranno felici di occuparsi di Kelly la quale passerà il tempo insieme a Douglas e alla piccola Beth. Se da un lato i fan di Beautiful vedranno la felicità di questa famiglia allargata, dall'altra non potranno fare a meno di notare le difficoltà sempre più crescenti di Steffy.

A causa degli antidolorifici sembrerà che la giovane Forrester abbia perso la lucidità. Tutto peggiorerà nel momento in cui Hope deciderà di non riportare a Steffy la piccola Kelly, come invece promesso. Ciò perché la bambina starà giocando allegramente insieme a Douglas e a Beth. Steffy reagirà malissimo e in modo esagerato scagliandosi contro Hope.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un'aggressività che preoccuperà persino Thomas.

Steffy dipendente dai farmaci? Finn preoccupato

Anche Liam sarà preoccupato per Steffy e ne parlerà con Bill, Justin e Wyatt. Nel corso dei prossimi episodi di Beautiful, Steffy avrà un alterco anche con Brooke, interrotto dall'arrivo di Finnegan. Il medico si renderà conto delle difficoltà di Steffy e affronterà con lei la questione legata all'uso degli antidolorifici.

Finn, infatti, avrà timore che la giovane abbia una dipendenza dai farmaci e sottolineerà il fatto che, secondo lui, il suo dolore non sarà solo fisico ma anche psichico. Secondo Finn, Steffy dovrebbe prima curare questo ultimo aspetto. La situazione, nonostante le parole del giovane medico, resterà critica per Steffy visto che, dopo la chiacchierata con il dottore, gli chiederà una nuova prescrizione. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda da domenica 5 a sabato 11 settembre. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 13:40.