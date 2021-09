Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 6 all'11 settembre Steffy impazzirà dal dolore e le sue condizioni di salute peggioreranno, per questo motivo la stilista diventerà dipendenti dagli antidolorifici. Il tutto non farà altro che preoccupare il dottor Finnegan. Nel mentre, Hope preferirà rimandare il ritorno di Kelly a casa della madre, ma tutto ciò farà infuriare Steffy che sentirà la mancanza di sua figlia.

Thomas sarà preoccupato per sua sorella Steffy

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Steffy non riuscirà ancora a riprendersi dall'incidente.

Nel mentre, Thomas proverà a prendersi cura di sua sorella. Intanto, Bill confiderà a Liam di essere molto fiero di lui e apprezzerà il modo in cui si prende cura dei suoi figli.

Nel frattempo, Hope si offrirà di badare a Kelly e la porterà a casa sua per farla giocare con Douglas e Beth. Poi, il giorno seguente Logan vorrebbe portare la bambina da sua madre, però poi deciderà di rimandare, in quanto si sta divertendo tanto con i suoi cugini. Steffy però avrebbe voluto vedere sua figlia e quindi non prenderà affatto bene la decisione di Hope e si arrabbierà con lei.

Intanto, Thomas sarà molto preoccupato dall'atteggiamento di sua sorella, in quanto sembrerà che la donna abbia perso di lucidità a causa del forte dolore.

Steffy si arrabbierà con Hope perché non gli ha riportato sua figlia

Poco dopo, Liam saprà della reazione avuta da Steffy e sarà molto preoccupato per lei. Infatti, Spencer confiderà a Bill tutto ciò che starà accadendo.

Nel mentre Steffy continuerà a essere una furia nei confronti di Hope, che non le ha riportato sua figlia a casa.

Logan però spiegherà alla sua sorellastra che dovrebbe prima guarire, ma questo porterà la donna ad arrabbiarsi ancora di più.

Nel frattempo giungerà Finnegan a sedare la lite tra Hope e Steffy. Invece, Liam penserà che sia stato un errore tenere Kelly a casa loro, in quanto la stilista ha bisogno di sua figlia. Il dottore intanto spiegherà che Forrester è diventata dipendente dagli antidolorifici.

Finnegan sempre più affezionato a Steffy

Steffy sa bene di aver bisogno d'aiuto, ma non se la sentirà di chiederlo a Liam o a Hope, ma preferirà fidarsi di Finnegan. Quest'ultimo dirà alla donna che, oltre a placare i dolori del corpo, dovrebbe fare i conti anche con quelli dell'anima. Tuttavia però, le parole del dottore cadranno nel vuoto, in quanto Steffy continuerà a chiedergli i medicinali.

Nel frattempo, Finnegan si affezionerà sempre di più alla ragazza e proprio per questo motivo riterrà di dover essere molto sincero con Steffy. In particolare, il dottore spiegherà a Forrester che non solo sta sviluppando una dipendenza dai farmaci, ma sta evidenziando sempre di più dei seri problemi psicologici.