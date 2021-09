In Beautiful le puntate in onda su Canale 5 dal 27 settembre al 2 ottobre vedranno una svolta nel triangolo Ridge, Shuana e Brooke. Lo stilista si farà convincere da Quinn a rinnovare i voti nuziali con Shuana, in modo che Brooke finalmente capisca che tra loro non potrà esserci futuro. Logan sarà disperata all'idea di aver perso Ridge e lo supplicherà di non risposare Fulton. Steffy intanto, sarà ancora preda dei dolori, mentre Liam affronterà Finn chiedendogli quali siano le sue intenzioni verso la giovane Forrester.

Quinn cerca di convincere Ridge a rinnovare i voti nuziali con Shauna

I nuovi episodi di Beautiful in onda sino a sabato 2 ottobre, vedranno al centro delle vicende il triangolo amoroso tra Ridge, Shauna e Brooke. Quest'ultima cercherà di convincere in tutti i modi lo stilista a tornare da lei, ma Forrester sembrerà irremovibile, convinto che la donna sia innamorata di Bill. Spencer intanto, sarà sempre più confuso e confesserà a Wyatt di essere innamorata sia di Katie che di Brooke. Quinn intanto, cercherà in tutti i modi di separare definitivamente Brooke e Ridge e studierà un piano con la sua amica Shauna. La moglie di Eric avrà un'idea e vorrà convincere Ridge a rinnovare i voti nuziali con Shuana.

Ridge decide di risposare Shauna, Brooke lo implora di non farlo

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, Quinn riuscirà a convincere Ridge a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia. Lo scopo di Quinn sarà quello di mandare un chiaro messaggio a Brooke. Secondo il piano, solo così Brooke si metterà l'animo in pace ed eviterà di intromettersi ancora tra Ridge e Shauna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni svelano che Brooke, venuta a sapere delle imminenti nozze di Ridge e Shauna, implorerà lo stilista di non farlo. Donna invece, cercherà di far riconciliare Katie e Brooke.

Liam affronta Finn: vuole sapere le sue intenzioni con Steffy

In attesa della cerimonia nuziale tra Ridge e Shauna, le trame della soap americana si occuperanno anche di Steffy.

la giovane continuerà a soffrire di lancinanti dolori, tanto da richiedere a Finn altri antidolorifici. Il medico però rifiuterà di darglieli. Per Steffy arriverà un dono particolare da parte di Vinny. Nascosto sotto un peluche per Kelly, ci sarà un flacone contenente delle pillole. Bill intanto, nonostante ami entrambe le sorelle Logan, deciderà di riconquistare Katie. Liam invece, andrà a trovare il dottor Finnegan e gli chiederà se il suo interesse per Steffy sarà solo professionale. Liam vorrà accertarsi che la sua ex non soffra ancora una volta e pertanto cercherà di capire quali siano le vere intenzioni del medico. Spencer in seguito, confesserà a Thomas le sue perplessità sul giovane medico.