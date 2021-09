Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, meglio conosciuta in patria col nome di The Bold and the Beautiful: la soap narra gli amori e le passioni di due famose famiglie dell'alta moda californiana. Le nuove trame si riferiscono alle puntate italiane che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla complicità che sta nascendo fra Steffy e il dottor Finnegan, sulle preoccupazioni di Hope, sui tentativi fatti da Brooke per recuperare il suo rapporto con Ridge e sulla decisione di quest'ultimo di risposare Shauna.

Hope si preoccupa per Steffy

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che il dottor Finnegan continuerà a far visita a Steffy, cercando di aiutarla a gestire la sua dipendenza dagli antidolorifici. La Forrester rimarrà molto colpita dalle attenzione del medico tanto da decidere di confidarsi con lui, raccontandogli parte della sua vita. Nel frattempo, Hope confiderà a Liam di essere molto preoccupata per la salute di mentale di Steffy e per il difficile momento che sta attraversando Brooke. Bill proverà a dare fastidio a Ridge ma il provvidenziale intervento di Justin eviterà che la discussione fra i due uomini degeneri. Erik incontrerà Brooke per chiederle di non arrendersi e di continuare a lottare per il suo matrimonio.

Nel frattempo, Quinn e Shauna si riuniranno per discutere del loro passato, ricordando tutti gli stenti che hanno dovuto sopportare nella vita prima di riuscire ad avere le comodità di cui godono oggi.

Ridge lascia Brooke

Nonostante le rassicurazioni della Fuller, Shauna continuerà a sentirsi in colpa per il modo con cui ha costretto Ridge a sposarla a Las Vegas.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Katie incontrerà il Forrester in ufficio per lavoro, finendo per parlare con lui di ciò che sta succedendo nei loro rispettivi matrimoni. Katie, infatti, approfitterà dell'occasione per rassicurare Ridge, dicendogli che Brooke ama soltanto lui e non Bill. Quest'ultimo si renderà conto di essere stato manipolato da Quinn e deciderà di affrontarla per avvertirla di non ripetere più lo stesso errore se non vuole una vendetta.

Katie cercherà di mettere in guardia Eric sul comportamento di Quinn, ricordandogli che lui stava molto meglio quando faceva coppia con Donna. Brooke pregherà Ridge di ritornare con lei ma proprio sul più bello arriverà Bill ad interrompere il loro confronto. L'arrivo inopportuno dello Spencer farà andare su tutte le furie Ridge che, stanco della situazione, chiuderà definitivamente con la Logan. Fatto ciò, l'uomo racconterà ciò che è successo ad Eric, per poi andare a trovare Shauna con cui deciderà di celebrare un nuovo matrimonio di fronte a tutta la loro famiglia, in modo che Brooke si convinca che fra loro è davvero finita. Bill confiderà a Wyatt che, pur essendo sempre attratto da Brooke, ha capito che la donna della sua vita è Katie. Dopo aver deciso di sposarsi nuovamente, Ridge lo rivelerà a Brooke che lo pregherà di non farlo.