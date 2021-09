Le ultime Instagram Stories dell'ex gieffina Rosalinda Cannavò non sono passate di certo inosservate, anzi hanno scatenato una serie di polemiche e attacchi. La fidanzata di Andrea Zenga ha condiviso con i suoi follower il desiderio di congelare gli ovuli (per preservare la capacità riproduttiva in pazienti che devono sottoporsi a interventi chirurgici o a trattamenti antineoplastici ovvero cicli di chemio o radioterapia e anche di donne con una storia familiare di menopausa precoce). L'attrice ha spiegato anche il motivo di questo desiderio e perché pensa che sia un buon investimento.

Rosalinda: 'L'avevo previsto che non sarei diventata mamma in giovane età'

La storia d'amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nata al Grande fratello Vip 5 prosegue come meglio non potrebbe, ma pare che non sia ancora giunto il momento di crearsi una famiglia. Nelle ultime Instagram stories l'attrice siciliana ha espresso le sue paure per quanto riguarda l'invecchiamento, non al livello estetico ma da quello della capacità riproduttiva.

Cannavò ha spiegato che da un po' di anni è preoccupata per questa cosa, perché col passare degli anni teme che il corpo possa intralciare la sua voglia di diventare madre e di creare una famiglia. Per questo motivo, la fidanzata di Andrea ha pensato di congelare i suoi ovuli per mantenere questo stato di fertilità molto alto anche in futuro.

Cannavò ha detto che l'aveva previsto che non sarebbe diventata mamma molto giovane.

“Sto valutando anche i costi - ha dichiarato nelle stories - non sono costi bassi, ma nemmeno altissimi". Secondo la 28enne piuttosto che comprarsi borse o cose veramente futili meglio investire nel congelamento degli ovuli.

Durante le stories, Rosalinda non ha mai menzionato Andrea Zenga, visto che condividono tante cose insieme, l'attrice non ha detto nulla su quello che pensa il suo fidanzato.

La replica, Cannavò: 'Ho il diritto di fare ciò che voglio con il mio corpo'

Dopo aver espresso il desiderio di congelare gli ovuli, l'attrice siciliana ha ricevuto tanti attacchi ingiustificati. Attraverso le sue Instagram Stories, Rosalinda ha replicato dicendo che è rimasta un po' affranta da alcuni attacchi ricevuti, solo perché ha parlato di un argomento molto importante al quale tiene tanto.

L'attrice ha domandato come mai quando si parla di cosmetici non si ricevono attacchi, mentre accade il contrario quando ti esprimi sui temi importanti, come la fertilità.

"Visti i miei sette anni di amenorrea (assenza del ciclo mestruale) - ha spiegato Cannavò - ho deciso di donare una parte di me alle persone che mi seguono". L'ex gieffina ha dichiarato che sa benissimo di cosa sta parlando e perché non venire d'aiuto con la sua esperienza alle donne che potrebbero avere lo stesso problema? La 28enne ha sottolineato che come donna libera ha il diritto di fare ciò che vuole con il suo corpo e di condividerlo con le persone che la seguono, senza andare a ferire nessuna categoria. Alla fine, Rosalinda ha confessato di aver sofferto tantissimo durante i suoi sette anni di amenorrea, perché ha sempre sentito l'istinto materno e non vuole rimanere senza figli.

"Non saranno gli attacchi a zittirmi" - ha chiosato la fidanzata di Andrea Zenga.