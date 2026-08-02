Da diverso tempo Helena Prestes e Javier Martinez hanno smesso quasi del tutto di postare contenuti di coppia sui social, una decisione che ha sorpreso anche i loro fan più affezionati. Interpellato su questa scelta degli Helevier di viversi lontano da occhi indiscreti, Biagio D'Anelli si è schierato apertamente dalla parte di quelli che considera due suoi carissimi amici.

Il cambio di rotta di Helena e Javier

A differenza di quello che pensano haters e scettici la storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele, e a confermarlo sono anche le persone che li conoscono molto bene.

Interpellato di curiosi sul motivo che ha spinto gli Helevier a far calare il sipario sulla loro vita privata (non condividono contenuti di coppia su Instagram e non fanno più dirette insieme su TikTok), Biagio D'Anelli ha detto: "Con loro ho parlato a lungo e ci sono emozioni che è giusto custodire perché fanno parte della sfera più autentica di noi".

"Niente social e interviste? La vita vera è un'altra e in quanto amico io rispetto ogni loro decisione", ha concluso l'esperto di gossip.

Vacanze insieme in Sardegna

Da circa una settimana Helena ha raggiunto Javier in Sardegna e con lui sta vivendo giornate all'insegna del relax e del divertimento.

Fino ad ora la modella e il pallavolista hanno postato contenuti "solitari" della loro vacanza, ovvero foto e video dove non compare l'altro per una scelta ben precisa.

Nelle live che ha fatto su TikTok di recente, però, Prestes ha sempre parlato al plurale e ha lasciato intendere che con il compagno andrebbe tutto alla grande.

Il gesto che non passa inosservato

Poche ore fa Helena ha attirato l'attenzione di fan e curiosi con il like ad un post Instagram molto romantico: "Non c'è un piano B", si legge nella didascalia della foto che Prestes ha apprezzato e che mostra una coppia.

"Questo like dice tutto", "Loro sono sempre stati il piano A", "Non c'è bisogno di aggiungere altro", "Queste cose mi fanno commuovere", "Lei è unica", "Mi emoziono", "Sta tutto qui", "Li adoro", "Il fatto che non si mostrano sui social non significa niente, basta guardare questo mi piace", si legge su X in questi ultimi giorni.