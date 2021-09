La prima stagione italiana di Brave and Beautiful si è conclusa il 10 settembre. I fan della serie televisiva non sanno quando potranno assistere alla seconda parte di Cesur ve Güzel. Sul web si vocifera che la seconda parte italiana arriverà direttamente nell'estate del 2022, anche se ancora la notizia non è stata confermata da Mediaset. La notizia ha ovviamente creato del malcontento tra gli appassionati di Suhan e Cesur. Durante le ultime messe in onda i telespettatori hanno potuto apprendere con certezza che il padre di Cesur non si è suicidato.

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni turche, a confessare l'assassinio dell'uomo sarà la moglie del perfido Tahsin Korludag.

Brave and Beautiful, spoiler Turchia: Korhan rivela di aver assistito alla morte del padre di Cesur

La relazione tra Cesur e Suhan sembrerà essere arrivata al capolinea. La donna continuerà, infatti, a trovarsi in mezzo alla lotta infinita tra suo marito e il padre, ormai nemici giurati. La giovane Korludag deciderà di chiedere il divorzio da Cesur dopo aver avuto un violento litigio con l'uomo. Suhan farà avviare in fretta e furia tutte le pratiche necessarie per troncare definitivamente con l'imprenditore. Da lì a breve però, la figlia di Tahsin sarà messa di fronte a una dura verità che ribalterà nuovamente le carte in tavola.

Korhan deciderà, infatti, di confessare alla sorella di aver assistito alla morte di Hasan Karahasanoglu. Il giovane Korludag ammetterà di aver visto il tragico evento che ha coinvolto suo padre e quello di Cesur, quando era solo un bambino. La notizia sconvolgerà Suhan, tanto da farle cambiare nuovamente idea sull'innocenza del padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'imprenditrice tornerà così a riacquistare fiducia nel suo amato Karahasanoglu.

Spoiler Brave and Beautiful: Adalet confessa di aver ucciso Hasan, Riza fuori dal carcere

Suhan, dopo aver appreso dal fratello la verità, deciderà d'informare Cesur. I tre uniranno le forze e pretenderanno di sapere la verità da Tahsin. Nel frattempo, però, Korludag riceverà una telefonata molto importante da parte di Adalet.

La donna dirà al marito di non averlo mai tradito, come quest'ultimo aveva ipotizzato. Adalet, inoltre, si recherà dalle autorità per costituirsi: confesserà sia l'omicidio del papà di Cesur, che quello del proprietario dell'orfanotrofio. La confessione della donna non convincerà del tutto Cesur. Il giovane continuerà infatti a essere convinto che il padre di sua moglie sia implicato in qualche modo nella faccenda e non smetterà d'indagare. Riza tornerà a essere un uomo libero grazie alla confessione fatta dalla sorella.