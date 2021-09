Cambia il daytime Mediaset a partire dal prossimo 13 settembre. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della rete ammiraglia rivelano che ci saranno delle novità nella fascia del pomeriggio dove, a essere esclusa dal palinsesto sarà la soap opera turca Brave and Beautiful che lascerà spazio al ritorno di Maria De Filippi e del suo collaudato Uomini e donne, in onda come sempre dalle 14:45 circa su Canale 5.

Torna Uomini e donne, addio Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, durante la prima settimana di settembre, i fan di Brave and Beautiful hanno avuto modo di assistere alla messa in onda di una doppia puntata della soap, trasmessa addirittura fino alle 16:30.

La situazione, però, cambierà a partire da lunedì 13 settembre, visto che in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne.

Maria De Filippi ha già ripreso da un po' di settimane le registrazioni del suo seguitissimo dating show, che quest'anno festeggerà i venticinque anni di messa in onda.

Di conseguenza, per Brave and Beautiful non ci sarà più spazio nella programmazione quotidiana Mediaset. Le avventure della coppia composta da Cesur e Suhan non sono previste neppure nel daytime del weekend di Canale 5.

Prosegue la messa in onda di Love is in the air in daytime

Molto probabilmente, i restanti episodi che mancano per portare a compimento questa prima e unica stagione della soap turca, saranno in onda direttamente nel corso della prossima estate 2022.

Situazione diversa, invece, per la soap Love is in the air: dopo il buon successo di ascolti registrato in estate, Mediaset ha scelto di puntare su questo prodotto anche per la stagione autunnale.

La messa in onda, quindi, viene garantita per i prossimi mesi, come sempre nella fascia pomeridiana (dalle 16.35 circa).

Cambiamenti in arrivo anche per il weekend Mediaset, dato che quest'anno ci sarà una vera e propria rivoluzione che prevede l'uscita di scena di Barbara d'Urso dal palinsesto del dì di festa della rete ammiraglia.

Le novità della domenica Mediaset: ecco come cambia la programmazione

La sua Domenica Live, infatti, è stata cancellata dalla programmazione del dì di festa e al suo posto ci saranno delle importanti novità.

Il nuovo daytime domenicale, infatti, prevede prima l'appuntamento con le soap Beautiful e Una Vita e poi a seguire, spazio per due nuove trasmissioni.

Alle 15:30 ci sarà Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo e poi a seguire debutterà la puntata domenicale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Al sabato pomeriggio, invece, confermato l'appuntamento con Amici 21 (a partire dal 18 settembre) e a seguire ci sarà Verissimo (che resta anche nella sua storica collocazione).