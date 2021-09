Nelle prossime puntate di Brave and BeautifuI la storia tra Cesur e Sühan prenderà una piega inaspettata. La giovane designer, stanca della continua lotta tra il marito e il padre Tahsin, chiederà il divorzio. Alemdaroğlu, inizialmente, si rifiuterà di dare il suo consenso, poi alcuni accadimenti gli faranno cambiare idea. Successivamente un altro colpo di scena darà una svolta alla vicenda. I telespettatori non faranno in tempo a riprendersi dalla sentenza di divorzio che un nuovo evento, più lieto, irromperà nella vita dei due protagonisti.

Anticipazioni turche di Brave and BeautifuI: Cesur e Sühan divorziano

Le anticipazioni di Brave and BeautifuI rivelano che, nelle prossime puntate in onda in Italia, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan (Tuba Büyüküstün) divorzieranno. La crisi coniugale inizierà dopo la morte di Fügen (Tilbe Saran), vittima del folle Rıza (Yiğit Özşener) che farà ricadere la colpa dell'omicidio su Tahsin (Tamer Levent). Mentre Cesur continuerà a credere che il suo nemico di sempre sia il vero colpevole, Sühan si schiererà dalla parte del padre. Dopo il rilascio di quest'ultimo le cose si complicheranno ulteriormente quando Adalet (Nihan Büyükağaç) si costituirà per gli omicidi del direttore dell'orfanotrofio e di Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), commessi trent'anni prima.

A questo punto Sühan insisterà sull'innocenza del padre, provocando una frattura insanabile nel suo matrimonio. Nel frattempo Riza uscirà di prigione e cercherà di guadagnarsi la fiducia di Alemdaroğlu.

Sühan scopre di aspettare un bambino: Brave and Beautiful, spoiler Turchia

Riza troverà il modo di farsi ospitare da Cesur nella tenuta, mentre continuerà a pianificare la sua vendetta.

Dopo aver fatto in modo che Tahsin venga nuovamente accusato da un falso testimone, il perfido fratello di Adalet non si arrenderà. Nel frattempo, secondo le anticipazioni turche di Brave and BeautifuI, Sühan chiederà il divorzio e, dopo aver opposto resistenza, Cesur acconsentirà. La giovane, però, inizierà a stare male, infatti al malessere psicologico si aggiungerà quello fisico, caratterizzato da capogiri, nausea e frequenti mancamenti.

Su suggerimento dell'amica Şirin (Irmak Örnek) andrà da un medico, dove scoprirà di essere incinta. Sühan si confiderà con Turhan, che la inciterà a non arrendersi e a vedere la gravidanza come una sorta di miracolo: la nascita di un bambino potrebbe mettere fine ai contrasti con l'ex marito.

Cesur ricatta Tahsin: spoiler turchi di Brave and Beautiful

Grazie all'aiuto di Korhan (Erkan Avcı), Cesur si ritroverà per le mani una prova compromettente con cui poter ricattare Tahsin: entrerà in possesso di un video in cui Korludağ ammette di aver messo in scena, trent'anni prima, l’incidente di Hasan Karahasanoğlu per coprire l’omicidio commesso da Adalet. Piuttosto che denunciarlo, Alemdaroğlu lo costringerà a cedergli le sue azioni, diventando così l'azionista di maggioranza.

Secondo le anticipazioni di Brave and Beautiful, il comportamento di Cesur farà infuriare Sühan, la quale era intenzionata a dargli la lieta notizia, ma venuta a conoscenza di quello che l'ex marito ha fatto, cambierà idea e si scontrerà con lui. Proprio mentre starà andando via la giovane avrà un mancamento e perderà conoscenza. Dopo essere stata trasportata in ospedale anche Korhan saprà della gravidanza, ma la sorella non vorrà rivelarlo a Cesur.