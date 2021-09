Dovrebbero essere un po' meno del previsto i concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip lunedì 13 settembre. Se inizialmente si diceva che sarebbero state almeno 20 le celebrità ad animare l'inizio della sesta edizione, nelle ultime ore questo numero è stato ridimensionato: i vipponi che Alfonso Signorini presenterà al debutto dovrebbero essere 15. Tra gli inquilini della casa, ci sarebbe anche Samy Youssef, un affermato modello che ha alle spalle una storia delicata legata all'immigrazione.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La casa del GF Vip sta per riaprire: tra meno di due settimane, lunedì 13 settembre, i primi concorrenti della sesta edizione varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà per iniziare l'avventura.

Anche se gli addetti ai lavori non hanno ancora ufficializzato il cast al completo (fatta eccezione per la cantante lirica Katia Ricciarelli e l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni), in queste ore sta circolando quello che dovrebbe essere l'elenco dei personaggi famosi che Alfonso Signorini presenterà al pubblico durante la prima puntata.

Sarebbero un totale di 15 i vipponi che daranno il via all'esperienza nel reality-show di Canale 5 a pochi mesi dalla vittoria di Tommaso Zorzi, gli stessi che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere le "star" della precedente stagione.

Novità sui primi inquilini del GF Vip

Le celebrità che entreranno in gioco nel corso della prima diretta del GF Vip 6, secondo gli ultimi rumor, dovrebbero essere 15, tutte provenienti da settori diversi del mondo dello spettacolo ma non solo.

Nella lista dei concorrenti ufficiosi del reality-show di Canale 5, dunque, al momento figurano: lo sportivo Aldo Montano (nome nuovo lanciato da Davide Maggio), la ballerina Carmen Russo, il telecronista Amedeo Goria (in casa un anno dopo l'ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda), l'imprenditore Gianmaria Antinolfi (ex flirt di Dayane Mello e Belen Rodriguez), il mago Giucas Casella, la cantante Jo Squillo, l'opinionista Miriana Trevisan, il figlio d'arte Nicola Pisu (erede della famiglia Mirigliani), l'influencer Soleil Sorge, la showgirl Raffaella Fico e Tommaso Eletti di Temptation Island.

A questi personaggi, si aggiungono le già ufficiali Ricciarelli e Codegoni, ma anche un modello molto apprezzato che sarebbe stato scelto per la sua delicata storia.

I temi della sesta edizione del GF Vip

Oltre ad Aldo Montano, il giornalista Davide Maggio ha anticipato l'iniziale del nome di un altro concorrente del GF Vip 6.

Nella diretta che ha fatto sui social network il 1° settembre, l'uomo ha spoilerato la partecipazione al reality di un ragazzo non tanto famoso ma con un passato tutto da raccontare, che inizia con la lettera "S".

In rete, dunque, da qualche ora si vocifera che uno dei vipponi della nuova edizione sarà Samy Youssef, un modello apprezzato e volto di varie campagne di successo.

Il ragazzo in questione è originario dell'Egitto ed è arrivato in Italia a bordo di un barcone, quello che è naufragato al largo di Trapani quando lui aveva solo 15 anni. Il giovane è uno dei tre sopravvissuti di questa incresciosa vicenda, ma nel Bel Paese ha trovato fortuna anche grazie alla sua indiscussa bellezza: oggi, infatti, il futuro inquilino della casa di Cinecittà mantiene tutta la famiglia posando per popolari brand di moda.

Quello dell'emigrazione non dovrebbe essere l'unico tema delicato che Alfonso Signorini affronterà in diretta: con Nicola Pisu si potrebbe parlare di dipendenze, con Raffaella Fico dei difficili rapporti tra ex, con Amedeo Goria dei particolari legami con i familiari.