Le anticipazioni Usa di Beautiful informano che Sheila vorrà vedere il nipote, figlio di Steffy, e metterà così a repentaglio il matrimonio di Finn, che l'ha appena conosciuta come madre. Steffy Forrester Finnegan litigherà e non riuscirà a perdonare Finn. In realtà, Jack stava subendo un ricatto da Carter. Lei avrebbe dovuto scomparire dalla vita di tutti, dopo essere stata con il figlio naturale e avere conosciuto il nipote.

Sheila metterà con le spalle al muro il padre biologico di Finn

Il neo sposo era nato quando, tempo addietro, Sheila si era messa con Jack.

Le anticipazioni americane di Beautiful mostreranno Steffy furiosa quando vedrà la suocera tenere in braccio il bambino. Mai la figlia di Ridge avrebbe pensato di sorprendere la donna a casa sua.

Steffy Forrester Finnegan litigherà e non riuscirà a perdonare Finn

Nessuno potrà avere la certezza che Sheila sparisca davvero dopo l'incontro con il figlio e il nipote neonato. La perfida donna non è mai stata affidabile e Steffy, che non si era recata al lavoro, scoprirà che il marito ha concesso alla madre di entrare nella villa. La neo sposa e mamma Steffy capirà, almeno in parte, i sentimenti del marito verso sua madre. La signora Carter nutrirà un'insana gelosia per Steffy, al punto che Finn dovrà occupare la stanza predisposta per gli ospiti.

La signora Forrester lo caccerà dalla stanza matrimoniale e deciderà sul suo futuro.

I due, fino a quel momento, non avevano depositato il certificato che attestava le avvenute nozze. La figlia di Ridge non vorrà firmarlo. Legalmente, quindi, il matrimonio non sarà valido. Paris Buckingham, la sorella di Zoe, appoggerà il medico e gli dirà di essere dalla sua parte.

Zende Forrester Dominguez non aveva frequentato Paris, pensava che gli eventi procedessero troppo velocemente. Tra Finn e Steffy ci sarà una crisi. Mentre lui voleva conoscere la madre naturale, la figlia di Ridge avrebbe voluto che se ne andasse.

Steffy e Finn forse già al capolinea

Dopo avere tanto lottato per riuscire ad arrivare all'altare, Steffy e Finn ora sono già in crisi.

Nella vita della coppia sono entrati nuovi personaggi che hanno diviso i due coniugi con grande invadenza. Sheila, inoltre, non è mai stata sincera, né leale, potrebbe arrivare a compiere qualsiasi gesto pur di ottenere il suo scopo. Un'altra persona potrebbe finire nei guai, Jack, che Carter manipola a piacere. Che succederebbe se la moglie Li venisse a conoscenza del tradimento? Che ne sarà del piccolo Hayes, rimarrà con Finn o Steffy scapperà con lui? Molti quesiti rimarranno insoluti e troppe saranno le persone che si intrometteranno nella nuova coppia.