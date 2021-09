La diciottesima stagione di Grey's Anatomy debutterà in America giovedì 30 settembre. Per questa data la ABC trasmetterà, infatti, il primo episodio che si intitolerà "Here comes the sun". Al centro della trama, come ormai risaputo, le nuove avventure di Meredith Grey che, ormai libera dagli invalidanti sintomi del Covid-19, si dedicherà alla carriera e ai figli senza escludere, come anticipato da una delle sceneggiatrici, la possibilità di intraprendere una nuova relazione sentimentale. Sebbene manchino ancora alcuni giorni al rilascio della prima puntata, il sito web Spoiler Tv, con largo anticipo, ha diffuso anche la trama del terzo episodio.

Quest'ultimo, come svelato nel corso delle numerose interviste estive, sarà teatro dell'attesissimo ritorno di Addison Montgomery a Seattle.

La prima apparizione di Addison Montgomery in Grey's Anatomy 18 andrà in onda il 14 ottobre

Assente dalla narrazione dal tredicesimo episodio dell'ottava stagione, Addison Montgomery tornerà a visitare i suoi ormai ex colleghi nella puntata di Grey's Anatomy 18 in onda il 14 ottobre sulla ABC. Come svelato dal sito web Spoiler Tv, che tuttavia non ha ancora diffuso il titolo della puntata in questione, Kate Walsh riprenderà il ruolo che l'ha consacrata al grande pubblico. Il terzo episodio, è bene ricordarlo, non sarà inoltre l'unico che si avvarrà della presenza dell'ex moglie di Derek Shepherd.

Quest'ultima, infatti, si unirà al cast, in qualità di guest star, per un numero imprecisato di puntate, sicuramente più di una.

Addison Montgomery torna a Seattle per supportare Richard Webber nella gestione dei nuovi specializzandi

Ma quale sarà la storyline ideata dagli sceneggiatori per giustificare il ritorno di Addison Montgomery tra le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital?

Stando a quanto riportato nella trama ufficiale di Grey's Anatomy 18x03, la donna collaborerà con Richard Webber. Mettendo a disposizione le sue competenze e la sua lunga esperienza in campo medico, il chirurgo neonatale supporterà Richard Webber nella gestione della nuova classe di specializzandi. Non è da escludersi, inoltre, che il personaggio interpretato da Kate Walsh avrà modo di interagire con la sua vecchia rivale in amore, Meredith Grey, e con l'ex cognata, nonché grande amica, Amelia Shepherd.

Grey's Anatomy 18x03, anticipazioni: Atticus Link si confronta con Teddy Altman

In attesa di scoprire qualche particolare in più sull'attesissimo ritorno di Addison Montgomery a Seattle, la breve trama della terza puntata di Grey's Anatomy 18 si concentra anche sulla protagonista. Meredith Grey, infatti, si troverà costretta a prendere una non meglio precisata decisione. Infine Atticus Link, il cui destino sentimentale è stato svelato da Meg Marinis, avrà modo di confidarsi con la dottoressa Teddy Altman.