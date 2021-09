Continua la programmazione pomeridiana di Love is in the air, la serie turca di successo che, dopo la messa in onda estiva, è riuscita a conquistarsi anche uno spazio nel palinsesto autunnale. Salvo variazioni, l'appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì occuperà ancora lo slot dalle ore 16:50 alle 17:35 circa, dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 6. Invece, per quanto riguarda il sabato, ci sarà qualche cambiamento dovuto all'arrivo della trasmissione Scene da un matrimonio. Il nuovo programma verrà trasmesso su Canale 5 a partire dal 2 ottobre.

Programmazione di Love is in the air: cancellato l'appuntamento del sabato

La messa in onda di Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo, rivoluzionerà il palinsesto. La new entry, infatti, comporterà lo spostamento di alcune trasmissioni e la sospensione di altre. Nello specifico, Amici andrà in onda la domenica pomeriggio alle ore 14 e al termine della puntata, alle 17 circa, passerà il testimone a Verissimo. Quanto a Scene da un matrimonio, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre al posto di Love is in the air, trasmesso eccezionalmente anche il 18 e il 25 settembre. Perciò, almeno per il momento, la serie con Kerem Bürsin e Hande Erçel sparirà dal weekend di Canale 5.

Anna Tatangelo anticipa al sabato e sostituisce Love is in the air

Mediaset con un comunicato stampa ha confermato le variazioni di palinsesto del weekend di Canale 5. Nella comunicazione ufficiale pubblicata su QuiMediaset è confermata la partenza di Scene da un matrimonio da sabato 2 ottobre. Dunque, sfuma la speranza dei fan di Love is in the air di seguire anche nel weekend le vicende di Eda e Serkan.

La programmazione della serie, almeno per il momento, continuerà a essere centellinata. Ogni episodio giornaliero, infatti, ha una durata media di 25-30 minuti. Con questo ritmo, la fiction turca durerà ancora per molto tempo sul piccolo schermo di Canale 5.

Nel comunicato stampa Mediaset spiega il motivo delle variazioni di palinsesto

"A seguito dell'accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale della domenica pomeriggio, Amici e Verissimo continueranno ad essere programmati nel daytime festivo". Così Mediaset ha spiegato le ragioni delle modifiche al palinsesto domenicale. Inoltre, sempre nel comunicato, l'azienda si è detta "soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica".

Perciò, Mara Venier dovrà confrontarsi per tutta la stagione 2021-2022 di Domenica In con un competitor che fino ad ora non sembra aver danneggiato lo storico contenitore. Tuttavia, dati di ascolto alla mano, la trasmissione di Rai 1 è stata battuta, seppur di poco, dal talent di Maria De Filippi.

Domenica 26 settembre Domenica In ha focalizzato l'attenzione di 2.219.000 telespettatori (14%), mentre Amici ha vinto con 2.467.000 (16.5%).