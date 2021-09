Selvaggia Roma ha deciso di "smascherare" Tommaso Eletti. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha contattato l'influencer per fornire la sua versione dei fatti in merito al confronto-scontro avvenuto in diretta con l'ex Valentina. In replica, Selvaggia ha ammesso di credere alla buona fede del 21enne romano, ma lo ha anche bacchettato per l'atteggiamento avuto a Temptation Island.

La versione di Tommaso

Dopo essere uscito dalla casa più spiata d'Italia, Tommaso Eletti sta cercando di dimostrare la sua credibilità. Il diretto interessato ha mandato dei messaggi all'ex gieffina Selvaggia Roma in cui ha spiegato i suoi atteggiamenti.

Tommaso ha confidato di essersi sentito usato da Valentina: "Io non sono in cerca di notorietà". Inoltre, il ragazzo ha sostenuto di essere stato sé stesso al Grande Fratello Vip.

Al contrario, la sua ex andando due volte nella casa per un confronto-scontro avrebbe dimostrato di essere in cerca di popolarità. Eletti ha fatto sapere a Selvaggia di essere solamante un ragazzo di 21 anni che ha commesso degli errori, ma li ha anche ammesso in un programma in prima serata. Non contento, l'ex gieffino si è detto sicuro che Valentina abbia accettato un confronto al Reality Show di Canale 5, perché uscita male da Temptation Island. Il diretto interessato ha fatto sapere che Valentina non l'avrebbe mai amato e la sua gelosia patologica era fondata su episodi reali.

Infine, Tommaso ha concluso: "Dentro la casa sono tutti dalla mia parte".

La replica dell'influencer

Selvaggia Roma ha deciso di rispondere pubblicamente ai messaggi di Tommaso Eletti. La diretta interessata, dopo avere pubblicato le chat, ha fornito la sua opinione. La 30enne romana si è scusata con Tommaso, se quest'ultimo si è sentito offeso.

Inoltre, l'influencer ha precisato di non avere mai pensato che Eletti sia alla ricerca della popolarità. Tuttavia, Selvaggia non ha potuto fare a meno di rimproverare il 21enne per l'atteggiamento mostrato a Temptation Island: "Hai predicato da moralista e hai agito da playboy di cartone". A detta dell'ex gieffina, Tommaso non sarebbe mai dovuto arrivare al tradimento in diretta nazionale.

In merito alla presenza di Valentina al GF Vip, Roma ha ammesso di non avere condiviso. Al tempo stesso, però, ha ribadito che la 40enne non è affatto uscita male da Temptation Island. Infine, Selvaggia Roma ha spiegato perché all'interno della casa di Cinecittà i coinquilini hanno preso le difese di Tommaso Eletti: "Ho visto raramente che sono dalla parte giusta". Sebbene l'influencer non abbia fatto alcun nome o riferimento, ha lanciato una stoccata precisa agli attuali concorrenti del reality show.