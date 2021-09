Uno dei momenti più chiacchierati dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato quello che ha visto protagonista Francesca Cipriani. La donna, infatti, si è commossa parlando del suo grande amore verso il fidanzato Alessandro, che in settimana ha cercato di comunicare proprio con la ragazza chiusa nella casa. A gettare dubbi sulla fondatezza di questa relazione è stato, nelle ultime ore, Alberto Dandolo, giornalista di Gossip che scrive per Dagospia. Secondo l'esperto, infatti, il fidanzato della Cipriani avrebbe avuto un incontro 'intimo' con un'altra donna, ovvero Soleil.

Non è chiaro se Alessandro abbia incontrato Soleil prima o dopo essersi messo insieme a Francesca

La notizia pubblicata da Dagospia è molto sintetica e scarna di dettagli. Secondo quanto scritto da Dandolo, infatti, Soleil avrebbe avuto un incontro molto ravvicinato con l'uomo prima che iniziasse il programma di Canale 5. Tuttavia non è chiaro se quando tale incontro è avvenuto Alessandro e Francesca stessero già insieme. I due, come più volte raccontato proprio dalla concorrente nella casa, si sono conosciuti nella scorsa primavera, grazie ad amicizie in comune. Da lì sarebbe iniziata la storia d'amore. La tempistica dell'incontro tra Soleil e Alessandro sarebbe comunque molto importante, anche in virtù di quello che potrebbe succedere qualora Francesca venisse informata di tale gossip.

Se, infatti, Alessandro avesse tradito la Cipriani con Soleil, c'è da chiedersi come la ragazza reagirà alla notizia: facile immaginare delle conseguenze nel rapporto con la coinquilina e collega di reality.

Anche Soleil avrebbe un flirt fuori dalla casa

Ma la notizia di Dandolo, però, potrebbe avere delle possibili ripercussioni anche per Soleil.

La ragazza, durante la sua permanenza nella casa, ha infatti fatto sapere di avere un ragazzo che l'aspetta fuori dalla casa. Soleil ha paralto di "flirt", affermando di essersi presa una cotta per tale persona. Tale sentimento, poi, starebbe crescendo con il proseguo del programma: "Qui dentro penso e la mancanza cresce, così come il sentimento".

La donna non ha svelato l'identità del ragazzo, che secondo il giornalista Gabriele Parpiglia sarebbe Boris Lukov, imprenditore facoltoso originario della Russia. C'è da chiedersi, qualora il gossip di Dandolo si rivelasse vero, come reagirebbe Boris: anche in questo caso, infatti, non è chiaro se Boris e Soleil si stessero già frequentando quando la ragazza avrebbe avuto l'ipotetico incontro con il fidanzato della Cipriani. Probabile che nella puntata del GF di venerdì 1 ottobre Alfonso Signorini possa trattare l'argomento.