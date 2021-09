La conferma della partecipazione di Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip 6 ha sollevato più di una polemica. Tra coloro che non sono d'accordo con la scelta della produzione del reality, di puntare sul protagonista di Temptation Island 2021, spicca Selvaggia Lucarelli, che sui social network ha commentato duramente la notizia del giorno tirando in ballo i comportamenti che il giovane ha assunto nel villaggio con l'ex fidanzata Valentina.

Il parere della scrittrice sul GF Vip

Lunedì 6 settembre è stato ufficializzato il cast della sesta edizione del GF Vip, quella che debutterà la prossima settimana su Canale 5.

Tra i 22 personaggi famosi che tra sette giorni entreranno nella casa di Cinecittà, c'è anche un ragazzo che è noto da pochi mesi, esattamente da quando ha partecipato a un altro reality show Mediaset.

Alfonso Signorini ha deciso di puntare anche su Tommaso Eletti, il 21enne che a Temptation Island 2021 si è fatto notare per la sua gelosia nei confronti dell'ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

A neppure due mesi di distanza dalla fine del programma col quale ha esordito sul piccolo schermo, il romano si prepara a vivere un'altra avventura davanti alle telecamere, stavolta da solo e con gli occhi addosso di milioni di persone 24 ore su 24.

La nuove edizione del GF Vip ai nastri di partenza

Dopo aver visto la prima foto ufficiale del cast del GF Vip 6 (pubblicata il 6 settembre da Tv Sorrisi e Canzoni), in tanti si sono esposti per commentare i concorrenti, soprattutto quelli meno famosi.

A polemizzare sulla presenza di Tommaso Eletti nel gruppo dei "vipponi" è stata anche una giornalista che è conosciuta per i suoi pareri pungenti e spesso controcorrente.

In una storia che ha pubblicato su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha protestato per la scelta di Signorini e degli autori d'inserire il 21enne di Temptation Island nel cast della sesta edizione, quella che sta per esordire in prima serata su Canale 5.

"Un personaggio che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la propria fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato 'vip'", ha tuonato la donna sui social network a una settimana dall'inizio del format Mediaset che non ha mai citato direttamente.

I concorrenti del GF Vip

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli si è concluso con una riflessione tra l'ironico e il polemico: "Poi mi raccomando siparietti tv su 'le donne si trattano bene'".

La giornalista, dunque, è tra coloro che non sono contenti della presenza di Tommaso nel cast del GF Vip. Dopo aver visto come si è comportato nel villaggio di Temptation Island, in tanti avrebbero evitato di dargli un'altra possibilità in un programma seguito come quello in cui sta per esordire nel ruolo di concorrente.

Il 21enne, però, è solo uno dei tanti personaggi che tra una settimana varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà. Almeno inizialmente i vipponi in casa saranno 22 (24 se si contano le tre sorelle etiopi che gareggiano come se fossero un solo inquilino), ed entreranno in gioco nelle prime puntate di lunedì 13 e venerdì 17 settembre.

Tra le celebrità ufficializzate spiccano: Manuel Bortuzzo, Samy Youssef, Nicola Pisu e Ainett Stephens che hanno alle spalle storie complicate e allo stesso tempo interessanti da raccontare, ma anche ex gieffine come Raffaella Fico, Francesca Cipriani e Carmen Russo. Da Uomini e Donne, invece, sono state scelte Sophie Codegoni e Soleil Sorge: quest'ultima pare abbia avuto un flirt, breve ma intenso, con un compagno d'avventura: Gianmaria Antinolfi.