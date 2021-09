Intervistata da MondoTv24 pochi giorni prima del ritorno di Uomini e donne su Canale 5, Jessica Antonini ha speso belle parole sia per il programma, che per la conduttrice, alla quale è tutt'ora molto legata. Sebbene la storia d'amore con Davide Lo Russo sia finita qualche mese dopo la scelta, la romana crede ancora nell'amore e nella possibilità di poterlo incontrare nel dating show: per questo motivo si è riproposta per l'edizione che debutterà il prossimo 13 settembre.

News sull'ex volto di Uomini e Donne

Jessica Antonini è stata una protagonista della scorsa edizione di Uomini e Donne, un volto del Trono Classico nell'autunno del 2020.

La romana è ricordata soprattutto per la velocità con la quale aveva preso una decisione: a poco più di un mese dall'inizio del suo percorso nel dating show, aveva annunciato la sua scelta a sorpresa e senza avvisare prima i corteggiatori.

La giovane aveva avuto un vero colpo di fulmine per Davide Lo Russo, lo spasimante col quale ha vissuto una breve, ma intensa, storia d'amore lontano dai riflettori.

Ora, quando le viene domandato se rifarebbe tutto visto come sono andate a finire le cose, l'ex tronista fa sapere: "Voglio dire che io ho fatto una scelta di cuore. Lo scopo del programma, che è tutto vero, è quello. Si sceglie col cuore, io ho fatto così e sono contenta di averlo fatto. Non me ne sono pentita.

Poi ci si conosce fuori e può andare bene o male, come accade per tante coppie".

"È comunque una bella esperienza", è così che Jessica ha descritto la sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

L'appello per tornare a Uomini e Donne

Quando nell'intervista l'è stato chiesto se ha mai pensato all'eventualità di ripresentarsi negli studi di Uomini e Donne nell'inedita veste di corteggiatrice, Jessica ha risposto: "Mi sono sempre presentata per fare la tronista.

Nel mio percorso di vita ho sempre corteggiato e ora sto cercando un uomo che corteggi me".

Insomma, Antonini non si vedrebbe nei panni della pretendente di qualcuno, ma non nasconde quanto le piacerebbe avere un'altra possibilità dopo la fine della relazione con Davide Lo Russo.

"Non scenderei come corteggiatrice, ti dico però che io quest’anno avevo rimandato la mia candidatura", ha ammesso la romana in uno sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 9 settembre.

L'ex protagonista del Trono Classico, dunque, ha fatto sapere di aver inviato alla redazione una richiesta per poter rientrare nel cast della versione giovani, quella alla quale ha partecipato solamente un anno fa.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne

Visto che sono già state registrate sei puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, si conoscono i nomi dei ragazzi che la redazione ha scelto per il Trono Classico 2021/2022.

Tra i quattro protagonisti della versione giovani del dating show, però, non figura la ex Jessica Antonini. Nonostante la romana si sia candidata a un trono bis a distanza di pochi mesi dalla prima volta, gli addetti ai lavori non l'hanno presa in considerazione. Probabilmente hanno preferito puntare su facce nuove e altre storie da raccontare ai telespettatori.

A cercare l'amore sulla poltrona rossa del format di Canale 5 a partire dal 13 settembre, dunque, saranno: Joele Milan (ragioniere di Venezia con la passione per i tatuaggi e qualche delusione amorosa alle spalle), Matteo Fioravanti (ex calciatore professionista molto legato alla famiglia di umili origini), Roberta (romana alla ricerca del principe azzurro) e Andrea Nicole.

Quest'ultima è stata molto chiacchierata nelle scorse settimane per il suo passato: fino a otto anni fa, infatti, la milanese era un ragazzo. Dopo aver affrontato e concluso il proprio percorso di transizione, la nuova tronista è una donna a tutti gli effetti, anche per la legge italiana.