Mediaset cambia il daytime in vista dell'inizio della nuova stagione autunnale 2021. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno dei cambiamenti legati alla fascia del mattino ma anche a quella del pomeriggio. A farne le spese sarà la soap turca Brave and Beautiful che non proseguirà la messa in onda nei mesi autunnali a differenza di Love is in the air, che andrà in onda regolarmente su Canale 5. Spazio anche al ritorno di Maria De Filippi con ben due trasmissioni che affolleranno la fascia del daytime.

Cambia il daytime di Canale 5, le novità dell'autunno 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà il via il prossimo 13 settembre, quando al mattino ripartirà la nuova edizione di Forum.

Il tribunale più famoso del piccolo schermo, dopo un'estate da record con le repliche, tornerà in onda in diretta con la conduzione di Barbara Palombelli.

A seguire, dopo gli appuntamenti con Tg5 e le soap Beautiful e Una Vita, la fascia del pomeriggio sarà nelle mani di Maria De Filippi con il suo seguitissimo Uomini e donne. Il talk show dei sentimenti tornerà a occupare la fascia oraria delle 14:45 e di conseguenza toglierà spazio alla soap Brave and Beautiful che non comparirà più nel palinsesto di Canale 5.

Uomini e donne al posto di Brave and Beautiful in daytime

Al termine di Uomini e donne, ritornerà l'appuntamento con il daytime del Grande Fratello Vip 6 e successivamente ci sarà spazio anche per la striscia quotidiana di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi che quest'anno andrà in onda in netto anticipo.

L'appuntamento con Amici 21, inoltre, è confermatissimo anche al sabato pomeriggio, con i consueti speciali che andranno in onda tutte le settimane dalle 14:10 alle 16:00 circa. Subito dopo gli appuntamenti con i daytime dei reality Mediaset, ci sarà spazio per una nuova puntata della soap Love is in the air, con protagonista la coppia Eda-Serkan, confermatissima nel palinsesto autunnale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alle 17:35 la linea passerà a Barbara d'Urso, al timone del suo collaudato Pomeriggio 5, quest'anno incentrato soprattutto su attualità e cronaca. Il 20 settembre, invece, tornerà in onda l'appuntamento in diretta con Mattino 5 mentre il 27 settembre ripartirà la stagione di Striscia la notizia con la coppia Vanessa Incontrada-Alessandro Siani.

La programmazione del weekend di Canale 5: cambia la domenica pomeriggio

Per quanto riguarda il fine settimana Mediaset, in daytime ci sarà spazio per un doppio appuntamento con Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin quest'anno andrà in onda non solo di sabato pomeriggio (dalle 16 alle 18:40) ma anche di domenica pomeriggio nella nuova collocazione delle 17 al posto di Domenica Live condotto da Barbara d'Urso.

Nella domenica pomeriggio di Canale 5 ci sarà spazio anche per il debutto di Anna Tatangelo, scelta come nuova padrona di casa del programma Scene da un matrimonio, di cui in queste settimane sono ripartite le registrazioni.