Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, meglio conosciuta in patria col nome di The Bold and the Beautiful. Le nuove trame si dichiarano alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 settembre al 2 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Eric a ripensare a Donna, sui piani ordinati da Quinn per allontanare Ridge da Brooke, sulla volontà di Donna di riunire le sue sorelle, sulla decisione di Bill di riconquistare la moglie, sulla volontà di Quinn di celebrare un nuovo matrimonio a Los Angeles sui malesseri di Steffy e sulla preoccupazione di Liam per quest'ultima.

Katie non si fida di Quinn

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Katie inizia a non fidarsi più di Quinn e lo dirà ad Eric, spingendolo a ripensare al passato e quanto era felice quando stava con Donna. Nel frattempo, la Fuller si confiderà con Shauna e dirà di aver preparato un piano per distruggere definitivamente il rapporto fra Brooke ed il marito. Ridge racconterà ad Eric che il suo chiarimento con Brooke è andato male a causa dell'interruzione inopportuna di Bill, giunto a casa loro per dichiararsi nuovamente con la Logan. Donna vorrebbe che Brooke e Katie chiarissero i loro risentimenti e si riconciliassero. Bill confiderà a Wyatt di aver capito che Katie è la donna della sua vita, pur sapendo che sarà sempre attratto dalla cognata.

Brooke prega Ridge di non sposarsi

Quinn tenterà di convincere Shauna e Ridge a festeggiare un nuovo matrimonio a Los Angeles insieme alle loro famiglie, nel tentativo di convincere Brooke a rassegnarsi all'idea di aver perso l'amore della sua vita. Dopo tante esitazioni, il Forrester acconsentirà di organizzare una nuova cerimonia e lo riferirà alla Logan che lo pregherà di non farlo.

Bill cercherà di riconquistare Katie mentre Carter continuerà a corteggiare Zoe , augurandosi di rivedere presto Steffy alla Forrester. Nel frattempo, quest'ultima chiamerà il dottor Finnegan per avere altri antidolorifici che allevino i suoi dolori e le permettano di riposare. Il medico si rifiuterà di prescriverglieli, costringendo la giovane a rivolgersi al fratello Thomas .

Quest'ultimo consegnerà alla sorella una scatola regalo consegnatagli da Vinny in cui nasconderà delle pillole sotto un orsacchiotto per Kelly. Liam farà visita al dottor Finnegan perché quest'ultimo abbia intenzioni serie con la sua ex.