La nuova stagione di Grey's Anatomy, la diciottesima dall'esordio, debutterà giovedì 30 settembre sulla ABC. Per questa data la rete trasmetterà, infatti, l'attesissima season premiere che si intitolerà "Here Comes the Sun". Come di consueto, inoltre, la prima puntata del medical drama intreccerà la trama con quella del suo spin-off: Station 19.

A poco più di due settimane dal rilascio del primo episodio, il sito web Spoiler Tv ha stuzzicato la curiosità dei fan diffondendo la sinossi ufficiale. Quest'ultima, nello specifico, chiarisce in via definitiva che la trama riguardante la pandemia da Coronavirus sarà archiviata e che Meredith Grey dovrà fare i conti con una vecchia conoscenza della madre.

Grey's Anatomy 18, anticipazioni prima puntata: Meredith conosce il dottor David Hamilton

In onda il prossimo 30 settembre in America, Grey's Anatomy 18x01 introdurrà, fin da subito, due dei personaggi più attesi della nuova stagione. La trama ufficiale del primo episodio chiarisce, infatti, che al Grey Sloan Memorial farà la sua comparsa il dottor David Hamilton. Quest'ultimo, interpretato da Peter Gallagher, farà capolino tra le corsie dell'ospedale per confrontarsi con Meredith Grey. La vecchia conoscenza di Ellis Grey, anche lei tra le guest star della puntata, offrirà quindi alla protagonista una misteriosa e sorprendente opportunità. Esattamente come mostrato nel promo, che ha anticipato un "ritorno infernale", la madre della dottoressa Grey tornerà a "tormentare" la figlia apparendo sotto forma di sogno/visione.

Spoiler Grey's Anatomy 18x01: Owen e Teddy compiono un passo successivo nella loro relazione

Continuando con le anticipazioni su Grey's Anatomy 18x01, la trama svela che Miranda Bailey sarà impegnata nell'arduo compito di assumere nuovi medici dopo la partenza di Jackson Avery e Tom Koracick. Il capo di chirurgia, tuttavia, faticherà parecchio a trovare opzioni praticabili.

Nel frattempo, Teddy e Owen, il cui destino è stato svelato alcuni giorni fa, si appresteranno a compiere un passo successivo nella loro relazione. Dopo la proposta di nozze avanzata nel finale della diciassettesima stagione, infatti, i due chirurghi saranno impegnati nei preparativi del matrimonio. Una situazione, quest'ultima, che aprirà le porte al ritorno di Megan Hunt a Seattle.

Il promo ufficiale di Grey's Anatomy 18 conferma la fine della trama basata sulla pandemia

Infine, la trama della prima puntata di Grey's Anatomy 18 svela che la città di Seattle festeggerà la fine della pandemia da Coronavirus alla "Phoenix Fair". Durante la celebrazione, tuttavia, un partecipante rimarrà gravemente ferito a causa dello scoppio di alcuni fuochi d'artificio illegali. In questo contesto, inoltre, lo staff del Grey Sloan Memorial collaborerà con i vigili del fuoco della caserma 19. I due team, infatti, agiranno simultaneamente per salvare la vita al paziente.

Chiudiamo proponendo il promo ufficiale della season premiere e ricordandovi che negli scorsi giorni Jesse Williams ha aperto le porte al ritorno di Jackson e April.