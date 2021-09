Al Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha fatto perdere la pazienza a Ainett Stephens, la quale è stata costretta a mettere un freno all'atteggiamento del suo co-inquilino. Onde evitare fraintendimenti, visto che dormono nello stesso letto, la gieffina ha invitato Amedeo a darsi una calmata. A scatenare le reazioni anche del pubblico a casa, è stato in particolare il fatto che l'ex giornalista sportivo si sia tolto le mutande nel letto in cui c'era anche Ainett.

Al Gf Vip Goria si toglie le mutande davanti ad Ainett: pubblico indignato

Amedeo Goria sta facendo molto discutere all'interno della casa del Gf Vip.

L'ex giornalista sportivo è finito nel mirino del pubblico a causa dei suoi atteggiamenti nei confronti di Ainett Stephens.

Amedeo e la modella venezuelana dormono insieme e, spesso e volentieri, Goria sotto il piumone, ricopre la gieffina di coccole e grattini. Sino a poche ore fa, Ainett sembrava stare al gioco ma, l'ultimo gesto compiuto dall'ex marito di Maria Teresa Ruta ha cambiato le cose. Nel dettaglio, infatti Amedeo si è tolto le mutande nel letto proprio mentre c'era anche Ainett.

Un gesto che ha indignato i telespettatori del reality, alcuni dei quali - sui social - hanno chiesto la squalifica del concorrente.

Ainett mette le cose in chiaro con Amedeo: 'Diamoci una calmata'

Al momento, la produzione del Gf Vip tace, mentre Ainett ha deciso di fare un bel discorsetto a Amedeo Goria.

La modella ha voluto chiarire le cose con il suo co-inquilino in modo che non ci siano fraintendimenti tra loro e per mettere un freno ad Amedeo.

Nel dettaglio, Ainett ha cominciato dicendogli che si vede che è una brava persona, motivo per il quale, sin dal loro ingresso, lei è stata al gioco. Fatta questa premessa, la gieffina ha poi invitato Goria ad evitare gesti equivoci, facendo tra l'altro l'esempio di quanto avvenuto il giorno prima.

In quell'occasione, Amedeo avrebbe quasi baciato Ainett quando sono entrati in camera. Il discorso, si è poi concluso con un eloquente: "Diamoci una calmata".

Amedeo Goria nella bufera: la figlia Guenda lo difende

Dopo il discorso di Ainett, Amedeo Goria ha chiesto se poteva almeno accarezzarle la schiena ma ha subito intuito che era meglio non aggiungere altro.

Il concorrente, in questi primi giorni al Gf Vip, è stato ripreso da Manila Nazzaro, che lo ha invitato in più di un'occasione a tenere le mani a posto. L'ex Miss Italia quindi, così come una fetta dei telespettatori, non gradisce affatto gli atteggiamenti dell'ex giornalista sportivo.

Di tutt'altro parere invece, la figlia Guenda Goria che, su Instagram, ha rimarcato il fatto che non ci sarebbe nessuno scandalo nel vedere un uomo togliersi le mutande in un programma come il Gf Vip. Guenda inoltre, ha invitato tutti a non giudicare il padre in maniera così dura. Secondo lei infatti, con il passare delle settimane, Amedeo riserverà molte sorprese.