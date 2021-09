Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5, il padrone di casa Alfonso Signorini si è cimentato in un discorso che non è passato inosservato sui social e che ha scatenato molte polemiche. Il conduttore e giornalista, ha puntato il dito contro il "politicamente corretto", ammettendo di averne le tasche piene e di conseguenza ha replicato anche ai tanti commentatori del web che, da un po' di giorni, chiedevano provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti di questa edizione come Katia Ricciarelli, che si è lasciata andare a dei termini omofobi.

Il discorso di Signorini al GF Vip 6 scatena polemiche sul web

Nel dettaglio, durante la seconda puntata serale del GF Vip 6, il conduttore ha preso la parola per portare avanti un discorso in cui ha ammesso che quest'anno, di fronte alle cadute di stile dei concorrenti, la produzione del reality show Mediaset, ha scelto di non stare lì con la bacchetta in mano.

Ecco allora anche la "sgridata" che Signorini ha voluto fare ai telespettatori che seguono la diretta dalla casa 24 ore su 24 e commentano sui social tutto ciò che accade al GF Vip.

"Non passate anche voi a casa tutto il tempo a cercare scivoloni e gaffe", ha sbottato Signorini aggiungendo che ormai tutti ne hanno le "tasche piene" di quello che viene chiamato "politicamente corretto".

Sui social rimpiangono il 'trash' di Barbara d'Urso

Un discorso che ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social, soprattutto tra i fan del reality show che hanno puntato il dito contro Signorini e, in molti, hanno ammesso di rimpiangere le vecchie conduzioni di Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.

"Mediaset ha silurato la d'Urso per il suo trash eccessivo.

Ma posso dire che è meglio il trash della d'Urso che le parole sconcertanti di Alfonso Signorini e Barbara Palombelli", ha scritto un commentatore web tirando in ballo anche la polemica che ruota intorno alla conduttrice di Forum, per le sue parole sul femminicidio.

Bufera contro Alfonso Signorini al GF Vip 6

"Riepilogando Signorini vuole un pubblico di ebeti che guardi il programma senza esprimere il benché minimo giudizio su quello che vede e ascolta", ha sbottato un altro utente social appassionato del Grande Fratello Vip 6.

"Pensavo che dopo l'anno scorso Signorini non potesse fare peggio. Ho capito che non c'è mai fine al peggio", ha sentenziato un altro fan che non ha gradito il tipo di discorso fatto dal conduttore durante la seconda puntata del reality show di Canale 5.

"Signorini parla di politicamente corretto, ma omette che Katia Ricciarelli abbia detto la parola r... che io reputo una cosa gravissima in qualsiasi contesto e in qualsiasi programma", ha precisato un altro commentatore.