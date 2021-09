Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip, per via di alcune dichiarazioni che Alessandro Rosica ha fatto in diretta su Instagram. L'esperto di gossip sui vip, infatti, nella serata di giovedì 16 settembre, ha parlato dei due protagonisti di DayDreamer - Le ali del sogno e ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower. In particolar modo, l'attenzione dei fan è stata incentrata sul rapporto attuale fra Can e Demet. Rosica, a tal proposito, ha rivelato che la coppia non si vedrebbe da mesi, ma ci sarebbe uno scambio di reazioni sui social fra di loro.

Can Yaman non vedrebbe Demet Özdemir da mesi

Dopo essersi concentrato sulla relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta, parlando di fidanzamento creato a tavolino, Rosica, al momento, si sta occupando del rapporto fra Demet Özdemir e il suo compagno Oğuzhan Koç. Alessandro, ha dichiarato che, anche in questo caso, la storia d'amore fra l'interprete di Sanem e il cantante, sarebbe nata per motivi di business. I follower dell'esperto di gossip, però, hanno voluto sapere qualcosa in più sul rapporto attuale fra Yaman e Özdemir. Una persona, infatti, ha chiesto a Rosica: ''Per te, Can e Demet si sentono?". Alessandro, a tal proposito, ha rivelato: ''Non si vedono, negli ultimi mesi non si sono mai visti.

Non so cosa possa esserci''.

Can Yaman scambierebbe reazioni sui social con Demet Özdemir

L'esperto di gossip ha proseguito il discorso, aggiungendo dettagli in merito al rapporto fra i due protagonisti di DayDreamer, sostenendo che Demet è fidanzata e, pertanto, non potrebbero in ogni caso vedersi: ''Ma capite che scandalo?''.

Rosica ha però rivelato un retroscena su Can Yaman e Demet Özdemir, confidando ai suoi follower ulteriori informazioni sui due attori turchi: ''Io so per certo, oltre a seguirsi, si scambiano delle reazioni''. Secondo Alessandro, infatti, il futuro Sandokan e Demet si scambierebbero reazioni sui social, ma ciò non significherebbe nulla di compromettente.

Fra Can Yaman e Demet Özdemir ci sarebbe una bella confidenza

Rosica ha poi aggiunto altre informazioni sul rapporto fra Yaman e Özdemir, rivelando: ''C'è rispetto, c'è una bella confidenza''. Alessandro ha detto di essere certo delle affermazioni che ha fatto in merito alla vicenda, confidando: ''Vi assicuro, credetemi, me l'hanno confermato''. L'esperto di gossip sui vip ha ribadito però che le sue dichiarazioni non significavano nulla di più di un semplice scambio di reazioni sui social, specificando: ''Non sto dicendo altro''. Rosica, infatti, ha ricordato che, al momento, fra i due attori turchi non potrebbe esserci niente, ribadendo: ''In Turchia Demet è fidanzata''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se come proseguirà il rapporto fra Can Yaman e Demet Özdemir.