Dopo due settimane di convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip 6 sono nati i primi scontri. Nel pomeriggio di domenica 26 settembre, Clarissa Selassié nel cercare un chiarimento con Sophie Codegoni, è finita ad attaccare nuovamente Soleil Sorge tanto da definirla un fantasma all'interno del Reality Show.

Clarissa delusa da Sophie

In occasione della quarta puntata del Grande Fratello Vip, le principesse d'Etiopia hanno avuto uno scontro in diretta con Soleil Sorge. Da quel momento, gli equilibri nella casa si sono un po' spaccati: da un lato c'è chi si è schierato con l'influencer italo-americana mentre dall'altra c'è chi si è sentito di sostenere le sorelle Selassié.

Domenica 26 settembre, Clarissa ha fatto notare a Sophie di essersi allontanata da lei dopo la lite avvenuta in puntata con Soleil: "Hai preferito passare più tempo con lei che con me". Clarissa ha precisato di non avere nulla contro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma di avere solamente tutelato la sorella Jessica: "Non mi va di passare per una persona falsa e doppiogiochista". A quel punto Sophie ha fornito la sua versione dei fatti sull'accaduto. A detta della 19enne, la discussione tra le sorelle e Soleil è stata fuoriluogo.

Codegoni ha confidato di essere rimasta spiazzata nel vedere l'atteggiamento delle principesse nei confronti della coinquilina italo-americana e ha preferito non intromettersi: "In quel momento non avrei avuto delicatezza".

Lo sfogo della principessa

Una volta ascoltata la versione di Sophie Codegoni, Clarissa Selassié ha puntato nuovamente il dito contro Soleil: "Il suo personaggio è solo creare dinamiche". Secondo la sorella di Jessica e Lucrezia, l'ex compagna di Jeremias Rodriguez si muoverebbe all'interno del Grande Fratello Vip come un fantasma.

Ma non solo, Clarissa ha precisato di non volere avere nulla a che fare con persone ambigue come Soleil. La principessa d'Etiopia ha sostenuto di non volere frequentare la coinquilina neanche lontano dal reality show.

Con tutta probabilità, la spaccatura all'interno della casa più spiata verrà trattata da Alfonso Signorini nella quinta puntata - in onda lunedì 27 settembre su Canale 5 dalle 21:30 circa.

Signorini 'smaschera' le sorelle Selassié: non sono laureate

La quarta puntata del reality show, non è stata affatto facile per le sorelle Selassié. Durante la diretta, il conduttore ha smascherato Clarissa, Jessica e Lucrezia. Scendendo nel dettaglio, le tre sorelle avevano dichiarato di essere laureate. Dopo un'attenta ricerca, però, Signorini ha sostenuto di non avere trovato alcuna laurea nel curriculum delle principesse d'Etiopia.

A quel punto, Clarissa ha precisato che entrambe le sorelle si sono laureate ma con un corso online.