Grande Fratello Vip 6 ritorna questo lunedì 27 settembre su Canale 5 con la messa in onda della nuova puntata serale in onda come sempre in diretta televisiva. Alfonso Signorini sarà al timone di un nuovo appuntamento con il celebre reality che, in queste prime settimane di messa in onda, ha ottenuto risultati d'ascolto a tratti altalenanti e non proprio soddisfacenti al massimo. E, in questa nuova puntata serale del GF Vip, si parlerà anche della lite web che c'è stata tra le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 del 27 settembre

Nel dettaglio, stando ai retroscena diffusi da Tvblog in merito a questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6, ci sarà spazio per le vicende delle due opinioniste ormai ai "ferri corti".

Nel fine settimana, Sonia Bruganelli ha postato una foto social in compagnia di Giancarlo Magalli, storico partner professionale di Adriana Volpe nel programma "I Fatti vostri" in onda su Rai 2.

Tra i due non corre buon sangue, al punto che la Volpe ha più volte attaccato Magalli, parlando di un ambiente di lavoro non sereno durante gli anni trascorsi al suo fianco nella tv di Stato.

Confronto Sonia Bruganelli - Adriana Volpe al GF Vip 6

La foto di Sonia con Magalli ha scatenato l'ira della Volpe, che sui social ha prontamente bacchettato la sua compagna di avventura del Grande Fratello Vip per la scelta fatta.

E così, tra le due primedonne di Signorini, è nato un vero e proprio diverbio web: Bruganelli invitava la Volpe a "volare alto" mentre l'ex volto Rai ha detto alla sua collega di dare lei per prima il buon esempio.

Ebbene, nel corso della nuova puntata del reality show in programma questo lunedì 27 settembre, ci sarà il confronto in studio tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Le due opinioniste, dopo la lite web, non faranno finta che non sia successo nulla ma avranno modo di parlarsi e chissà, forse, di chiarirsi su quanto è accaduto.

La novità del daytime del Grande Fratello Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Signorini riuscirà a far fare pace alle due opinioniste del GF Vip 6, nel corso della nuova puntata di questo 27 settembre, ci sarà spazio anche per i risultati del nuovo televoto settimanale.

Il pubblico da casa, è stato chiamato a decidere chi salvare tra: Miriana, Andrea, Gianmaria e Nicola. Il verdetto finale verrà svelato nel corso della diretta e poi ci sarà spazio anche per le nuove nomination per la puntata di venerdì sera.

Intanto, a partire da questa settimana, ci saranno delle novità anche per la striscia del daytime: il lunedì e il venerdì, l'appuntamento sarà in onda in diretta con Signorini, che svelerà ai concorrenti quelli che saranno i temi caldi della serata.