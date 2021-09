Questa settimana arriva in tv sui canali Mediaset il grande spettacolo della Champions League. Il 14 e 15 settembre, infatti, si giocherà la prima giornata della fase a girone dell'edizione 2021/2022, che vedrà la Juventus affrontare gli svedesi del Malmo: la squadra bianconera cercherà di lasciarsi alle spalle le brutte prestazioni fatte in campionato. Tutti i tifosi bianconeri potranno seguire il match d'esordio della loro squadra in Europa anche in chiaro su Canale 5.

Malmo-Juventus live su Canale 5 e Sky

Nel dettaglio, si segnala che la partita Malmo-Juventus andrà in onda in chiaro su Canale 5, martedì 14 settembre a partire dalle ore 21.

La diretta con lo stadio non avrà inizio alle ore 21 ma una decina di minuti prima, per mostrare ai tifosi l'ingresso in campo delle due formazioni con in sottofondo il magico inno della Champions League. I tifosi bianconeri potranno seguire la partita anche su Sky Sport 1 al canale 201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre, e su Sky Sport al canale 252 del satellite. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play, Sky Go e NowTv. Gli ultimi tre servizi citati sono disponibili solo per gli abbonati, che hanno la possibilità di scaricare le rispettive app sui loro dispositivi.

Le probabili formazioni

La Juventus giunge al match con il Malmo dopo un deludente inizio di campionato in cui ha raccolto un solo punto in tre partite, pareggiando con l'Udinese e perdendo con Empoli e Napoli.

La squadra di Tomasson arriva alla grande sfida dopo aver pareggiato in casa con il Norrkoping con il punteggio di 1-1.

Secondo le ultime indiscrezioni, i giocatori scelti da Allegri per affrontare al meglio il debutto europeo della squadra dovrebbero essere i seguenti: Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Morata e Dybala.

Gli undici del Malmo scelti da Jon Dahl Tomasson dovrebbero essere: Diawara, Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson, Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks, Berget, Colak e Birmancevic.

Da poco è stato reso noto dalla Uefa che l'arbitro che dirigerà la partita sarà il portoghese Artur Dias, affiancato dagli assistenti arbitrali Rui Tavares e Puolo Soares.

Il quarto uomo sarà il portoghese Hugo Miguel, mentre l'arbitro var sarà Joao Pinheiro e l'assistente var Luis Godinho, sempre originari del Portogallo. La partita si svolgerà all'Eleda Stadion. I precedenti fra le due squadre risalgono alla fase a girone della Champions League dell'edizione 2014/2015, quando la Juventus si impose sugli svedesi sia all'andata che al ritorno.