La sesta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da appena una settimana, ma i concorrenti già parlano della sua conclusione. Infatti, Nicola Pisu si è lasciato sfuggire un'informazione molto interessante sul giorno in cui è prevista l'ultima puntata: per contratto il reality durerà poco più di tre mesi ma, in caso di buoni ascolti, potrebbe essere allungato anche fino a 8 o 9 mesi totali.

Anticipazioni ultima puntata del Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 già pensano alla finale: questo almeno è quello che si evince da un discorso che hanno fatto alcuni di loro tra le mura di Cinecittà.

Per un attimo, infatti, le telecamere del reality-show si sono soffermate su Nicola e su una dialogo che stava avendo con i compagni d'avventura: l'argomento era la durata massima che avrà il programma di Canale 5.

Prima che la regia "censurasse" Pisu e i dettagli contrattuali che stava rendendo pubblici, i telespettatori sono riusciti ad intercettare alcune interessanti informazioni, la maggior parte delle quali riferite al periodo in cui dovrebbe concludersi la nuova edizione del format condotto da Alfonso Signorini.

"In teoria è fino a dicembre, da contratto sono 93 giorni", ha spoilerato il figlio di Patrizia Mirigliani nel corso di un'informale chiacchierata in giardino con altri vipponi.

Il possibile prolungamento del Grande Fratello Vip

Nel rivelare quando tempo dovrebbe andare avanti la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Nicola ha aggiunto un particolare fondamentale, una clausola contrattuale di cui tutti i concorrenti sono a conoscenza.

"C'è scritto che potrebbe durare fino a 8 o 9 mesi se il programma va bene", ha raccontato Pisu prima che le regia cambiasse inquadratura per non far arrivare ai telespettatori troppe informazioni sul reality-show in corso.

Insomma, stando a quello che ha dichiarato il neo vippone, il format Mediaset dovrebbe proclamare il suo vincitore nel mese di dicembre: dopo 93 giorni di reclusione, gli inquilini dovrebbero conoscere l'esito finale del televoto sul preferito, ma non è detto che le cose andranno veramente così.

Memori della passata stagione che è stata prolungata per ben due volte dai vertici di rete, quest'anno gli addetti ai lavori hanno deciso di avvisare anticipatamente i protagonisti del cast che il format potrebbe essere allungato in corsa, ovviamente come premio per eventuali buoni ascolti.

I numeri delle prime tre dirette del Grande Fratello Vip

Il Gossip che avevano riportato alcuni giornalisti prima dell'inizio del Grande Fratello Vip 6, si è rivelato fondato: quella appena cominciata, infatti, potrebbe diventare l'edizione più lunga della storia del reality-show, in quanto potrebbe avere una durata massimo di 8 o 9 mesi.

Un anno fa, quando nella casa c'erano Tommaso Zorzi & Co, il programma è stato allungato due volte, provocando nei concorrenti vari momenti di crisi e incertezza, tant'è che alcuni hanno abbandonato il gioco per poter trascorrere il Natale e il Capodanno con la famiglia.

Il GF Vip 5 è durato quasi 6 mesi (da settembre 2020 a marzo 2021), ma quello iniziato una settimana fa sembra piuttosto lontano da quei fasti.

Le prime tre puntate che sono andate in onda, infatti, hanno fatto registrare ascolti tiepidi, ovvero numeri lontani da quelli che otteneva il programma qualche mese fa.

La diretta di venerdì 17 settembre, ad esempio, non ha superato i 2 milioni di spettatori, mentre quella di lunedì 20 si è fermata a 2,5: l'appuntamento più seguito fino ad ora, è stato quello del 13 settembre, giorno in cui il format ha esordito su Canale 5 con la nuova edizione.