Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per martedì, 21 settembre, vedranno protagonista Flora Ravasi (Lucrezia Massari), la figlia illegittima di Achille Ravasi (Roberto Alpi) che appena arrivata a Milano dovrà far fronte a uno spiacevole imprevisto: i suoi bagagli sono smarriti. Tina (Neva Leoni), invece, confiderà a Gabriella (Ilaria Rossi) il motivo dei suoi momenti di inquietudine, spiegando che la sua storia con Sandro (Luca Capuano) è finita. Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà per caso che la figlia di Ravasi è in città e ne parlerà con Adelaide (Vanessa Gravina), mentre Ludovica (Giulia Arena)e Marcello (Pietro Masotti) saranno sempre più innamorati.

Le Veneri saranno affascinate da Flora Ravasi: trama de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 21 settembre, annunciano che l'arrivo a Milano di Flora si rivelerà un po' problematico per la ragazza che si renderà conto di aver perso tutti i suoi bagagli. L'unica cosa da fare per la figlia di Ravasi sarà rifare il suo guardaroba e per l'occasione si recherà al negozio di Vittorio (Alessandro Tersigni). Qui, le commesse, saranno stupite dalla competenza e il buon gusto che la nuova arrivata dagli Stati Uniti dimostrerà di avere nel campo della moda. Più tardi, la signorina Ravasi incontrerà l'assicuratore per parlare dell'eredità e di una lettera lasciata da suo padre per lei.

Soltanto per una coincidenza, anche Umberto Guarnieri verrà a sapere della presenza di Flora in città e il commendatore non perderà tempo per informare Adelaide della novità. Anche se la morte di Achille è stata archiviata come incidente, per i due cognati sapere che la figlia illegittima è a Milano creerà un po' di preoccupazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina delusa dalla sua storia d'amore con Recalcati: spoiler 21 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per il 21 settembre, spiegano che nella puntata che andrà in onda martedì Tina troverà il coraggio finalmente di parlare a cuore aperto con la sua amica Gabriella. Alla stilista, la giovane Amato parlerà della sua storia d'amore con Sandro Recalcati, ormai finita, e spiegherà che il suo malumore degli ultimi giorni è dovuto alla delusione per come sono andate le cose.

Per la figlia di Agnese, partita da Milano piena di fiducia nel futuro per inseguire il suo sogno di fare la cantante con il suo grande amore, sarà una dura sconfitta ammettere che le cose sono andate diversamente da come sognava.

Al contrario, Ludovica e Marcello saranno sempre più innamorati, anche se gli ostacoli da superare per loro non saranno pochi. Adelaide, infatti, non approva affatto il fidanzato della signorina Brancia e farà di tutto per mettere fine alla sua storia d'amore con Barbieri.