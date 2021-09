La soap opera Il Paradiso delle Signore è tornata su Rai 1 con i capitoli della sesta stagione. Dagli spoiler dell'episodio in onda il 1° ottobre 2021, si evince che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) avrà il presentimento che la nuova arrivata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) non sia del tutto sincera nei suoi confronti. Secondo la darklady dello sceneggiato, la figlia del suo defunto marito Achille (Roberto Alpi) avrà un segreto e proprio per questo motivo non la convincerà per niente.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 1 ottobre: Agnese litiga con Flora, Marcello supporta Ludovica

Nella quindicesima puntata che andrà in onda Rai 1 venerdì 1 ottobre 2021 come sempre dalle ore 15:55 circa, dopo tanto entusiasmo e attesa soprattutto da parte del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà pronto il primo numero della rivista del Paradiso Market.

Nel contempo a proposito di Conti, dovrà cercare di far chiarire la sarta Agnese (Antonella Attili) e la nuova stilista Flora, che lui ha fortemente voluto nel proprio negozio: purtroppo sembreranno esserci poche speranze sul fatto che la situazione possa cambiare, poiché la signora Amato e la figlia del defunto Achille Ravasi saranno in disaccordo su qualsiasi cosa.

In seguito Ludovica (Giulia Arena), abbastanza in crisi, tornerà a sfogarsi tra le braccia del fidanzato Marcello (Pietro Masotti), che ovviamente non perderà tempo per supportarla.

Intanto Anna (Giulia Vecchio) non la prenderà affatto bene quando saprà che i fiori che ha ricevuto sono da parte di Salvatore (Emanuel Caserio).

Gloria apprende che suo marito Ezio vuole farsi una nuova famiglia con un’altra donna, Adelaide crede che Flora non sia sincera con lei

Gloria (Lara Komar) invece farà un passo indietro, nell’istante in cui sua figlia Stefania (Grace Ambrose) le confesserà un’amara verità: la donna apprenderà che suo marito Ezio (Massimo Poggio) non tornerà con lei, poiché in realtà è intenzionato a voltare pagina al fianco di un’altra donna con cui desidera crearsi una nuova famiglia.

La capo-commessa del circolo a questo, punto parecchio delusa, rinuncerà a consegnare al padre di sua figlia la lettera che gli aveva scritto per metterlo al corrente dei sentimenti che continua a provare per lui.

Per finire Adelaide non avrà più alcun dubbio: l’astuta contessa sarà convinta più che mai che Flora le stia nascondendo qualcosa.