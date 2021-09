Il Paradiso delle signore torna lunedì 20 settembre con una nuova settimana ricca di novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Per Gabriella arriverà il momento di poter osservare la sua ultima collezione in vetrina prima di partire, mentre la serenità appena riconquistata da Umberto e Adelaide potrebbe essere in pericolo per l'arrivo in città di Flora Ravasi. Ludovica sceglierà di anteporre l'amore alla carriera, mentre Tina confiderà alla sua amica stilista la fine della storia con Sandro. Giuseppe incontrerà Girolamo per far arrivare una lettera in Germania e chiederà a sua figlia di non parlarne in famiglia, mentre Irene insinuerà in Maria il dubbio che Rocco si stia allontanando.

Umberto e Adelaide parleranno dell'arrivo di Flora: trame settimanali al 24 settembre

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 settembre verteranno principalmente sull'arrivo a Milano di Flora Ravasi. La figlia di Achille giungerà in città per incontrare un assicuratore che le parlerà dell'eredità e di una lettera lasciata da suo padre. La ragazza dovrà far fronte anche a un piccolo imprevisto: dopo aver perso i bagagli, infatti, avrà bisogno di un nuovo guardaroba e per questo si recherà al Paradiso delle signore. Le commesse saranno subito colpite dal buon gusto e dalla competenza di Flora che esprimerà la volontà di vedere Adelaide. Nel frattempo, Umberto e sua cognata saranno un po' preoccupati per la presenza della ragazza, anche se la morte di Ravasi sarà archiviata come incidente.

Tuttavia, i due si renderanno conto che l'incontro con lei potrebbe giocare a loro favore: conoscerla potrebbe dare alla contessa modo di studiarla da vicino e capirne le intenzioni.

Marcello non si presenterà all'evento del Circolo: trame Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 24 settembre raccontano che dopo l'incontro con Flora, Adelaide si sentirà sollevata.

Nel frattempo, per Gabriella saranno giorni pieni di malinconia, perché si accingerà a lasciare la città che le ha dato l'opportunità di iniziare la sua carriera da stilista e dovrà salutare tutti i suoi amici. Vittorio, invece, avrà dei problemi con il nuovo stilista che darà forfait all'ultimo momento, ma deciderà di non coinvolgere la signora Bergamini per evitare di condizionare la sua partenza.

A pensare al contrattempo di Vittorio sembrerà arrivare il destino, perché l'imprenditore troverà per caso dei disegni di Flora, proprio poco prima della sua ripartenza per gli Stati Uniti. Marcello, intanto, dopo l'incontro con Adelaide deciderà di non presentarsi all'evento al Circolo come le aveva chiesto la sua fidanzata e questo spingerà Ludovica a prendere una decisione. La signorina Brancia, infatti, deciderà di rinunciare al ruolo da vicepresidentessa e di dare la priorità alla sua storia d'amore. A casa Amato, invece, continueranno ad esistere ancora molti segreti. Tina confiderà a Gabriella che il suo matrimonio con Sandro è finito, spiegando in questo modo il motivo del suo comportamento talvolta sfuggente e malinconico.

Giuseppe vedrà Girolamo chiedendogli di far arrivare una lettera in Germania, ma non tutto andrà come sperava e chiederà a Tina di non parlare a sua madre dell'incontro. Infine, Maria riceverà una lettera da Rocco e sarà molto felice per questo, ma Irene le farà notare che il suo fidanzato le sta scrivendo troppo poco per essere innamorato.