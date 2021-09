Cosa accadrà ad Adelaide nella nuova stagione Il Paradiso delle Signore? La contessa inizierà a tremare dopo l'arrivo di Flora, la figlia segreta di Achille Ravasi. Questa new entry femminile darà del filo da torcere anche a Umberto, che comincerà a studiare una strategia valida per metterla sotto stretta osservazione e spiare ogni sua mossa. Non dimentichiamo infatti che sia Adelaide che Umberto nascondono la verità sulla reale dinamica della morte di Achille, derubricata a semplice incidente. La faccenda non si chiuderà affatto qui, come ha svelato Vanessa Gravina in una sua precedente intervista.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, nuove trame 2021/2022

Nelle nuove puntate della soap, Flora Ravasi si stabilirà a Milano per studiare da vicino Adelaide e Umberto. Chi sembra interessarle in modo particolare è la contessa, la ex moglie di suo padre Achille. La giovane Ravasi cambierà completamente i suoi piani dopo aver letto una lettera di suo padre e sarà intenzionata a entrare di fatto nelle vite dei Guarnieri.

Flora sarà la spina nel fianco di Adelaide e Umberto, che si troveranno di nuovo a fare di tutto per celare il segreto che condividono sulla morte di Achille. A svelare un particolare sconcertante a riguardo, è stata Vanessa Gravina in una sua intervista a Telesette.

L'incolumità di Adelaide a rischio

Nella sua intervista, Vanessa Gravina ha raccontato che, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, l'incolumità di Adelaide verrà messa a rischio. A metterla in pericolo sarà un personaggio femminile pronto a tutto. Pare proprio che il personaggio in questione sia Flora, decisa a scoprire la verità sulla morte di suo padre Achille.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma fino a dove si spingerà la giovane Ravasi?

Certo è che alla contessa succederà per forza qualcosa, visto che Adelaide si assenterà da Milano per circa un mese. A confermarlo è la stessa Vanessa Gravina: ''Adelaide si assenterà per circa un mese''. Ancora ignote le cause della "sparizione" dell'algida Sant'Erasmo, ma dalle premesse la situazione non pare affatto rosea.

Nuovi amori negli episodi Il Paradiso delle Signore 6

Il personaggio di Adelaide riserverà molte sorprese, anche sul piano sentimentale, come riporta il settimanale. Il suo braccio destro Umberto - e forse unico amore - verrà messo di nuovo all'angolo?

Non si esclude che la svolta amorosa della contessa vada verso Umberto, magari decidendo di dare una concreta possibilità alla loro relazione tormentata ma così ricca di pathos. Insomma, saranno puntate davvero imperdibili quelle che aspettano gli affezionati telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore, campionessa di ascolti su Rai 1.