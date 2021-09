In arrivo nuove anticipazioni su Una vita, la soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra. Gli spoiler spagnoli delle puntate previste in autunno su Canale 5 raccontano che Felicia Pasamar mediterà di lasciare Acacias 38, dopo aver posto fine alla storia con Marcos Bacigalupe.

Anticipazioni Una vita: Felicia prende le distanze da Marcos

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate trasmesse prossimamente in Italia, annunciano che Felicia prenderà una decisione sul futuro con Marcos.

Tutto inizierà quando l'imprenditore dimostrerà di essere veramente innamorato della ristoratrice fin dai tempi della gioventù.

All'inizio anche Pasamar sembrerà decisa a intraprendere una relazione con Bacigalupe, ma tutto andrà a rotoli nel momento in cui Anabel racconterà ai vicini che Ildefonso è stato evirato in guerra.

Felicia, a questo punto, prenderà le distanze da Marcos, con la scusa di riflettere sul loro rapporto. Una distanza che aumenterà quando l'imprenditore le regalerà un anello e la chiederà in sposa.

Il Nuovo Secolo XX venduto a Sabina e Roberto

Nelle nuove puntate di Una vita, Marcos sembrerà disposto ad aspettare la donna che ama, mentre Felicia inizierà a comportarsi in modo decisamente strano dopo la morte di Ildefonso, suicida in un lago in seguito allo scandalo sull'evirazione.

Pasamar cercherà di stare vicina a Camino, provata dalla vedovanza, per poi rendersi protagonista di un gesto inaspettato.

La ristoratrice, infatti, deciderà di vendere il Nuovo Secolo XX a Sabina Muniz e Roberto Almedo, due nuovi personaggi che giungeranno ad Acacias con un segreto ancora tutto da svelare. A tal proposito, la coppia cercherà di adattarsi alla vita del quartiere grazie all'aiuto del nipote Miguel.

Marcos penserà di avere un'altra chance con Felicia quando scoprirà che ha venduto la sua attività di ristorazione, visto che era stato proprio lui a consigliarglielo per stare sempre al suo fianco.

Pasamar lascia Bacigalupe e medita il ritorno a Santander

Bacigalupe, però, andrà incontro a una cocente delusione, quando Felicia gli dirà di non avere nessuna intenzione di sposarlo. Pasamar, infatti, dimostrerà di non ascoltare nessuno e andare dritta per la sua strada, esprimendo il desiderio alla figlia Camino di far ritorno a Santander, il paese in cui è cresciuta.

Dall'altro canto, Marcos sarà molto provato dalla fine della storia d'amore con Felicia, tanto che Anabel cercherà di confortarlo. Durante un confronto, però, quest'ultima ricorderà al padre che non possono far ritorno in Messico solo perché non ha funzionato con Pasamar.