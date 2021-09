Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45. Dopo la pausa estiva, a partire dal 13 settembre saranno trasmessi i nuovi episodi. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 16 settembre preannunciano grandi sorprese. Anna Imbriani, ex venere del grande magazzino, farà ritorno a Milano. La giovane, madre di una bambina, aveva lasciato la città insieme alla figlia ed al magazziniere Quinto. Anna avrà bisogno di aiuto, per questo lei e Roberto si incontreranno di nascosto. Adelaide intanto deciderà di affiancare Fiorenza a Ludovica, con il solo scopo di convincere la ragazza a lasciare Barbieri.

Nel frattempo Marcello si prepara per l'evento al Circolo a cui è stato invitato da Brancia. Vittorio ha scelto Tina come volto del primo numero della rivista e comunicherà la sua decisione sia a Roberto che alla ragazza. La giovane Amato sarà ben lieta di posare per la copertina del Paradiso Market. Tina però sembra nascondere un segreto dato che non parla mai del marito Sandro Recalcati e del suo lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Anna torna a Milano in cerca di aiuto

Gli spoiler della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore avevano svelato il ritorno in scena di Anna Imbriani, assente dalla fine della seconda serie. La giovane, madre della piccola Irene, giungerà a Milano in cerca di aiuto.

Pertanto nel corso dell'episodio che andrà in onda il 16 settembre, lei e Roberto si incontreranno di nascosto. Non si sa che fine abbia fatto Quinto, ex magazziniere del Paradiso e marito di Imbriani. A quanto pare il giovane non è venuto con lei a Milano.

Il Paradiso, spoiler puntata 16 settembre: Tina poserà per la rivista

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa giovedì 16 settembre rivelano che Vittorio proporrà a Tina di posare per la copertina della rivista Paradiso Market. La giovane Amato, sempre entusiasta e piena di vita, accetterà la proposta del dottor Conti.

Intanto il ritorno di Tina ha portato una ventata di freschezza in casa Amato. Almeno per il momento sembra essersi ricreata un'armonia familiare.

Il Paradiso, episodio 16/9: Adelaide ricatta Ludovica, Tina nasconde un segreto

Gli spoiler della puntata che andrà in onda il 16 settembre svelano che Adelaide farà affiancare Ludovica da Fiorenza nella gestione degli eventi al Circolo. La decisione della contessa ha il solo fine di fare pressione su Brancia affinché la ragazza allontani Barbieri. Marcello intanto si sta preparando per presenziare ad una serata al Circolo in cui Ludovica vuole presentarlo ufficialmente come suo compagno. Nel frattempo Tina sembra nascondere un segreto. La sorella di Salvatore non parla mai di suo marito e del suo lavoro.