Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che narra la tormentata storia d'amore fra un ricco imprenditore di Istanbul, Serkan Bolat e una studentessa di architettura, Eda Yildiz. Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 settembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle preoccupazioni di Ayfer per la nipote, sulla gelosia di Eda e Serkan, sui piani ideati da Balca per conquistare il Bolat, sull'arrivo inaspettato del padre di Piril, sulla sparizione momentanea di quest'ultima, sulla decisione di Serkan ad Eda di sposarsi e sulle macchinazioni ordite da Semiah per impedirlo.

Eda esce a cena con Melih

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Ayfer si preoccuperà moltissimo per il costante avvicinamento di Semiah ed Eda. Poco dopo, quest'ultima e Serkan andranno a cena nello stesso ristorante con due accompagnatori differenti, Melih e Balca, ingelosendosi a vicenda. Nel tentativo di infastidire Eda, Balca finirà per provocare una reazione allergica al Bolat, costringendolo a farsi riaccompagnare a casa da qualcuno. Avendo intuito le macchinazione della rivale, la Yildiz l'affronterà, finendo per litigare furiosamente con lei. Piril sarà molto preoccupata per l'arrivo inaspettato di suo padre in città. Nel frattempo, Eda e Serkan cederanno alla passione trascorrendo la notte insieme.

Il giorno seguente, Balca rivelerà alla Yildiz di essere in procinto di partire con il Bolat alla volta di Parigi. Saputo ciò, Eda prenderà il posto dell'hostess nell'aereo di Serkan e gli chiederà di sposarla, rendendolo l'uomo più felice sulla terra.

Semiah cerca di opporsi alle nozze

Poco prima di effettuare il decollo, Engin telefonerà al Bolat rivelandogli che Piril è stata rapita.

Preoccupandosi per le sorti dell'amica, la coppia deciderà di rimanere a Istanbul per poi recarsi in ufficio. Lì, verranno sorpresi dal ritorno inaspettato di Piril che non è stata rapita ma soltanto prelevata dagli uomini di suo padre che voleva parlarle. Dopo aver deciso di sposarsi, Eda e Serkan decideranno di dare la bella notizia alle loro rispettive famiglie, venendo a sapere da Melo che Aydan e Ayfer sanno già tutto e stanno litigando per questo motivo.

Per allontanarsi da tutto, il Bolat porterà la fidanzata in un locale dove le farà una romantica proposta di matrimonio dopo aver suonato il pianoforte. Saputo ciò, Semiah cercherà di convincere Aydan e Ayfer ad opporsi a tutti i costi al matrimonio. Alexander rivelerà alle sue amiche di essersi innamorato di una donna misteriosa.