Dopo aver fatto il suo debutto nel periodo estivo, la soap opera di origini turche Love is in the air (che vede tra i protagonisti principali l'attore Kerem Bürsin, che si racconterà per la seconda volta nello studio della trasmissione italiana Verissimo sabato 25 settembre) prosegue la sua messa in onda.

Dagli spoiler riguardanti l’episodio in programma sul piccolo schermo il 27 settembre nella solita fascia pomeridiana, si evince che Eda Yildiz (Hande Erçel) anche se chiunque crederà che il suo promesso sposo Serkan Bolat non sia riuscito a sopravvivere a un incidente in cui è rimasto coinvolto, in cuor suo sarà certa che si sia salvato.

Spoiler Love is in the air, puntata del 27 settembre: Aydan preoccupata per il figlio Serkan scomparso da due mesi durante un viaggio

Nella puntata della serie televisiva (che in Turchia ha fatto il suo esordio con il titolo Sen Çal Kapimi), e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 27 settembre Aydan (Neslihan Yeldan) non nasconderà la sua evidente preoccupazione per il figlio. La signora Bolat farà un sospiro di sollievo quando Eda, pur essendo disperata dopo aver appreso che l’aereo in cui viaggiava Serkan è scomparso, le farà forza promettendole che quando lei e il suo amato si sposeranno la considererà una figlia: dopo aver ascoltato le dolci parole pronunciate dalla giovane studentessa, Aydan si renderà protagonista di un gesto importante, visto che le regalerà l’anello di famiglia.

Purtroppo intanto, dopo che saranno passati due mesi da quando è precipitato l’aereo in cui era salito Serkan per recarsi in Italia per affari, non si avrà ancora nessuna notizia del facoltoso architetto.

Eda è convinta che Bolat sia riuscito a sopravvivere, Deniz aiuta la giovane Yildiz nelle ricerche

Pur essendo sempre più disperata, Eda non perderà la speranza di potersi ricongiungere un giorno con il suo promesso sposo, nella convinzione che sia vivo e vegeto.

Intanto la giovane gestirà l’Art Life con ottimi risultati dopo essere diventata socia della holding a tutti gli effetti. Nel frattempo i dipendenti dell’azienda si supporteranno a vicenda proprio per continuare a lavorare, seppur con qualche sforzo, dopo aver aspettato inutilmente buone notizie su Serkan.

Per concludere dalle anticipazioni si evince che ad aiutare la fanciulla a portare avanti le disperate ricerche di Serkan ci penserà il suo amico d’infanzia Deniz (Sarp Can Köroğlu).