È arrivato il giorno tanto atteso dai fan di Sen Çal Kapımı. Stasera, 8 settembre, andrà in onda il finale della serie a partire dalle 20:00 (le 19:00 in Italia) su Fox Turchia. Nel 52° e ultimo episodio i telespettatori sapranno come si concluderà la storia di Eda Yildiz e Serkan Bolat. Il mercoledì, sui social, sembra essere diventato un po' il "sencalkapimiday" perché su Twitter inizia a circolare l'hashtag corrispondente all'episodio già diverse ore prima dell'inizio. Per il finale, l'hashtag che unirà tutti i fan della serie sarà #sonkezsenÇalkapımi.

Stasera il finale di Sen Çal Kapımi: l'hashtag dell'ultimo episodio è #sonkezsenÇalkapımi

Il finale di Sen Çal Kapımı è arrivato. Mancano, infatti, poche ore al debutto dell'ultimo episodio della serie conosciuta in Italia come Love is in the air. Mentre su Canale 5 la programmazione è a metà della prima stagione, in patria sta per volgere al termine la seconda che metterà la parola fine all'intera serie. Tuttavia, l'atteso finale di Sen Çal Kapımı, in onda stasera su FoxTurchia, potrà essere visto in streaming anche dai fan italiani sul canale ufficiale di YouTube. La community dei fan di tutto il mondo si è già attivata su Twitter dove si è diffuso da poche ore l'hashtag #sonkezsenÇalkapımi che, tradotto in lingua italiana, vuol dire "l'ultima volta di Sen Çalkapimi".

Ormai da una settimana impazzano sul web le anticipazioni di ciò che l'episodio finale riserverà al pubblico per dare una degna conclusione alle vicende dei Bolat. Eda, stando all'ultimo promo rilasciato online, partorirà in mezzo al bosco con l'aiuto di Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni del finale di Sen Çal Kapımi: Serkan dovrà aiutare Eda a partorire

Le anticipazioni presenti nell'ultimo promo rilasciato da Fox Turchia rivelano che Eda inizierà ad avere le contrazioni e dirà a Serkan che le si "sono rotte le acque". La giovane chiamerà la zia Ayfer, dicendole che sta per partorire. Le scene successive mostrano da una parte parenti e amici che accorreranno in ospedale, dall'altra i coniugi Bolat alle prese con il travaglio della donna.

Mentre Ayfer e gli altri si renderanno conto che Eda non c'è ancora, la futura mamma urlerà al marito che è arrivato il momento di mettere al mondo il loro secondo figlio.

Eda partorirà Alp: trame turche di Sen Çal Kapımi

Stando alle scene contenute nel breve trailer, nell'ultimo episodio di Sen Çal Kapımi Eda partorirà, ma in un luogo insolito. Come è stato già anticipato entrerà in travaglio mentre si trova in auto con Serkan e sarà costretta a partorire nel bosco. Bolat scenderà in fretta dall'auto con in braccio Eda per portarla sotto un albero. Mentre tutti gli altri si domanderanno che fine abbiano fatto i futuri genitori l'uomo, palesemente terrorizzato, dovrà aiutare la moglie a partorire. Le anticipazioni diffuse recentemente in rete rivelano che il loro secondo figlio verrà al mondo e si chiamerà Alp.