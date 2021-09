Quanto guadagneranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 6? In rete già circolano le possibili cifre che dovrebbero incassare i protagonisti della nuova edizione del reality, quelli che debutteranno nella casa a partire da lunedì 13 settembre. Rumor ancora non confermati sostengono che le vippone più pagate dovrebbero essere Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. I meno popolari, invece, dovrebbero "accontentarsi" di cachet settimanali che si aggirerebbero attorno ai 5.000 euro.

Gossip sugli incassi dei protagonisti del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip deve ancora cominciare e già si parla di quanto guadagneranno i 22 protagonisti del cast.

Un'indiscrezione che sta prendendo piede sul web, a pochi giorni dal debutto, sostiene che sarebbero solo due le vippone che avrebbero accettato di partecipare al reality per cifre "stellari".

Alcune indiscrezioni fanno sapere che Katia Ricciarelli e Raffaella Fico sarebbero le inquiline più pagate, in quanto si sarebbero accordate con la produzione per incassare circa 15.000 euro a settimana.

Gli stipendi degli abitanti della casa di Cinecittà, infatti, si aggiornano ogni sette giorni: se un personaggio riesce a non farsi cacciare dal televoto eliminatorio della puntata in diretta, si assicura un incremento del proprio guadagno settimanale.

I guadagni dei personaggi del Grande Fratello Vip

Anche se Katia e Raffaella sarebbero in cima alla lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip che guadagneranno di più, sembrano lontanissimi i tempi in cui i vipponi intascavano cifre record per soli sette giorni davanti alle telecamere.

Il Gossip che sta circolando in queste ore sul web, poi, fa sapere che tra gli inquilini che dovrebbero percepire 7.000 euro a settimana, spiccano Carmen Russo e Miriana Trevisan.

I personaggi meno conosciuti del cast, invece, potrebbero doversi "accontentare" dei cachet minimi che la produzione offre: Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi e Ainett Stephens dovrebbero guadagnare circa 5mila euro per ogni settimana di permanenza tra le mura di Cinecittà.

Pare ci sia stato un ridimensionamento negli stipendi di chi partecipa al reality show di Canale 5: Alfonso Signorini, infatti, ha fatto sapere che i vip che hanno chiesto centinaia di migliaia di euro per mettersi in gioco nel programma, sono stati immediatamente scartati dalla produzione (si è fatto il nome di Raz Degan, che avrebbe richiesto 500.000 euro totali).

Polemiche su alcuni ragazzi del Grande Fratello Vip 6

Dopo che è stato ufficializzato il cast della sesta edizione del GF Vip, molti spettatori si sono esposti per protestare per la scelta di alcuni personaggi poco conosciuti e soprattutto con un passato non proprio roseo in televisione.

La presenza di Tommaso Eletti tra i concorrenti del reality show, ad esempio, sta facendo storcere il naso a tanti. Dopo aver visto il comportamento del romano a Temptation Island 2021, i fan sono rimasti stupiti del fatto che sia stato selezionato per partecipare a un altro programma di punta di Canale 5.

Anche Soleil Sorge non convince più di tanto come inquilina della casa più spiata d'Italia. La maggior parte dei commenti che sono stati scritti sulla ragazza parlano di una persona "antipatica e saccente", che a Cinecittà potrebbe creare scompiglio e litigare con tutti pur di farsi notare.

Sophie Codegoni ha già indicato l'influencer come sua possibile antagonista numero uno: "Siamo troppo diverse, potrei scontrarmi con lei". La diretta interessata ha replicato suggerendo alla collega di non fare guerra alle altre donne per partito preso, ma di conoscerle prima di dare un giudizio.