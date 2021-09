In partenza il prossimo 30 settembre sulla ABC, Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della tv sta scaldando i motori in vista dell'imminente debutto.

Dopo la conferma del ritorno di Addison Montgomery e le recenti dichiarazioni di Meg Marinis che hanno svelato il futuro di Owen e Teddy, il network ha rilasciato il promo ufficiale della prima puntata di Grey's Anatomy 18 che annuncia, tramite la voce narrante, "un ritorno a dir poco infernale".

Grey's Anatomy 18, anticipazioni prima puntata: il promo si apre con la presenza di Ellis Grey

Intitolata "Here Comes The Sun", la prima puntata di Grey's Anatomy 18 porterà in scena numerose novità per tutti i protagonisti.

Nelle scorse ore, infatti, la ABC ha rilasciato il promo ufficiale della season premiere. Il breve video, della durata di circa 30 secondi, si apre con la già annunciata presenza di Ellis Grey. La donna chiede, infatti, alla figlia quali siano i suoi piani futuri adesso che è sopravvissuta "all'impossibile". Una domanda che fa esplicito riferimento alla lunga lotta che Meredith Grey ha intrapreso contro il Covid-19 nel corso della precedente stagione.

Il promo di Grey's Anatomy 18x01 mostra una vittima ignota

La presenza di Ellis Grey, tuttavia, non sarà l'unica novità che animerà la trama di Grey's Anatomy 18x01. La season premiere, esattamente come accaduto nel corso degli ultimi anni, intreccerà la sua trama con quella dello spin-off: Station 19.

Presumibilmente il giorno delle nozze di Owen Hunt e Teddy Altman, i vigili del fuoco della caserma 19 dovranno fare i conti con il furto della loro autopompa. In questo contesto, si colloca la prima apparizione di Megan Hunt e un incidente che coinvolgerà una vittima ignota. E proprio sull'identità dell'uomo coinvolto nel misterioso incidente si sono concentrate le speculazioni dei telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, l'attendibile sito TvLine ha paventato l'ipotesi che il personaggio coinvolto possa essere Nathan Riggs.

Nathan Riggs tornerà nella prima puntata di Grey's Anatomy 18?

Gli elementi che supportano la teoria riguardante il ritorno di Nathan Riggs, è bene precisarlo, risultano pochi. Il sito web summenzionato, tuttavia, sostiene questa tesi a causa della presenza di Megan Hunt, sua compagna, e della reazione di Teddy Altman.

Quest'ultima, in compagnia di uno scioccato Owen Hunt, sta davvero assistendo Nathan Riggs dopo un incidente?

In attesa di scoprire quali novità hanno in serbo gli sceneggiatori, ricordiamo che il medical drama tornerà in onda negli Stati Uniti d'America giovedì 30 settembre. Chiudiamo con il promo integrale di Grey's Anatomy 18x01.