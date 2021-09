Andrea Nicole è una nuova tronista di Uomini e donne. La 29enne lombarda, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it si è detta stanca di sentire continui pregiudizi sul suo passato. Inoltre, ha rivelato come deve essere il suo uomo ideale. Infine, ha raccontato come è stato il primo incontro con Maria De Filippi.

'Sin dall'infanzia ho avuto coscienza di essere una bambina'

Andrea Nicole otto anni fa ha completato il percorso di transizione per diventare donna a tutti gli effetti. La diretta interessata ha spiegato che fin da piccola ha capito che quello non era il suo corpo.

All'età di 15 anni ha reso noto il suo disagio ai genitori che l'hanno appoggiata in tutto e per tutto. Al compimento della maggiore età, Andrea Nicole ha cominciato il percorso di transizione. Come riferito dalla protagonista di Uomini e Donne, non è stato tutto rose e fiori: "È una cosa che da una parte ti libera mentre dall'altro ti appesantisce".

In merito alla scelta del nome, la 29enne ha confidato di avere lasciato "Andrea" per non cancellare del tutto il suo passato. Nicole invece, era semplicemente un vezzo.

Lo sfogo

Nell'intervista, la nuova tronista del dating show di Canale 5 ha spiegato di essere stanca dei continui pregiudizi sul suo passato. Sebbene Andrea Nicole abbia ammesso di non leggere i commenti negativi sul suo conto, non ha nascosto che alcuni le sono stati riportati.

A tutti coloro che hanno espresso un commento negativo solamente per il suo passato, la diretta interessata ha risposto: "Non ho nulla di cui vergognarmi, le persone che devono vergognarsi sono altre". La commessa milanese ha riferito di essere diventata una persona più sicura di sé solamente dopo un episodio che l'ha cambiata, ovvero la morte di suo nonno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In passato, Andrea Nicole si sentiva sempre inferiore davanti ai ragazzi che frequentava - nonostante fossero a conoscenza del suo percorso di transizione. Dopo la scomparsa del nonno, la 29enne ha compreso che il tempo non va sprecato.

L'incontro con Maria De Filippi

L'idea di partecipare a Uomini e Donne è nata in modo casuale: Andrea Nicole ha inviato la candidatura online e successivamente è stata chiamata dalla redazione per un provino.

La 29enne si è detta colpita per il colloquio avuto con Maria De Filippi: "Non mi era stato detto che l'avrei vista". Tuttavia, l'incontro è andato bene in quanto la conduttrice pavese ha cercato di metterla a suo agio fin dal primo momento.

Cosa si aspetta dal programma?

Prima di concludere l'intervista, la tronista lombarda ha tracciato il profilo del suo uomo ideale. La diretta interessata ha confidato di non avere grandi pretese. La stessa Andrea Nicole ha spiegato che non si è mai fatta grandi programmi, in modo da non rimanere delusa.

Con la partecipazione a Uomini e Donne, la 29enne sogna di trovare un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del suo passato. Il desiderio più grande di Andrea Nicole è quello di mettere su famiglia. Come raccontato dalla diretta interessata, infatti, sente dentro di sé un grande istinto materno.