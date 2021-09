Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono lasciati e, come spesso capita, i due ex hanno dato vita ad un botta e risposta infuocato sui social. Sossio, in queste ultime ore, è intervenuto per chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato. Tutto in riferimento alle modalità con le quali il giorno prima ha voluto annunciare la fine della relazione con Ursula. Quest'ultima ha replicato accusandolo di essere stato troppo istintivo e di aver dato l'annuncio senza interpellarla prima. Il post incriminato è stato rimosso dall'ex cavaliere di Uomini e donne.

Addio tra Sossio e Ursula: è scontro tra i due sui social

La notizia dell'addio tra Sossio e Ursula ha lasciato basiti i numerosissimi fan della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne. Era stato proprio l'ex cavaliere ad annunciarlo pubblicamente, giovedì scorso, tramite un post su Instagram. Post che ha poi scatenato la reazione furiosa di Ursula. Quest'ultima, infatti, non ha preso bene come l'ex compagno abbia gestito la situazione, visto che, stando alla sua versione dei fatti, Sossio avrebbe dato la notizia in modo avventato e, tra l'altro, senza chiedere neppure la sua approvazione. Per chi non ne fosse a conoscenza, Aruta aveva pubblicato un post con la scritta 'Game Over', spiegando poi che lui e Ursula di erano lasciati di comune accordo.

L'annuncio di Sossio fa infuriare Ursula: 'Troppo istintivo e immaturo'

Le modalità scelte dall'ex cavaliere di U&D erano state criticate da molti utenti che, sui social, avevano ritenuto fuori luogo la scritta 'Game Over' riferita alla fine di una storia d'amore. Anche Ursula si era fatta sentire, attaccando il suo ex proprio su questo e lanciandogli una stoccata: "Purtroppo c'è chi vive giocando".

In seguito, Bennardo è entrata più nel dettaglio sulla vicenda, rivelando che la rottura è avvenuta all'improvviso, tanto che lei stessa, al momento dell'annuncio di Sossio, non lo aveva detto ancora a tutti i suoi figli. Stando alla sua versione, Sossio avrebbe postato il famoso 'Game Over' a poche ore dal loro addio. Per questo, Ursula lo ha nuovamente attaccato: "Purtroppo, la troppa istintività e immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità, ma anche quella degli altri".

Sossio ammette lo scivolone e rimuove il post: 'Ho sbagliato'

Ai fan che le hanno chiesto come stesse, Ursula ha detto di sentirsi bene, nonostante tutto. Sossio, invece, in mattinata è tornato sui social pubblicando un video in cui ha ammesso di aver fatto uno scivolone nello scrivere 'Game Over'. Inoltre, ha aggiunto di essersi reso conto di aver sbagliato e pertanto ha rimosso il post. L'ex volto di Uomini e donne, ha poi spiegato di aver voluto subito informare i fan della rottura tra lui e Ursula prima che lo facesse qualcun altro. Alla luce dei fatti e viste le accuse di Ursula, lo avrebbe fatto sin troppo in fretta. A questo punto, gli utenti che inizialmente pensavano ad uno scherzo, si dovranno ricredere. Parè proprio che tra i due protagonisti di U&D l'amore sia giunto al capolinea.

