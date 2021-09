Sebbene i fan inizialmente non credessero alla fine della loro storia, è ormai certo che Sossio Aruta e Ursula Bennardo non sono più una coppia. L'annuncio è arrivato via social come un fulmine a ciel sereno da parte dell'ex cavaliere di Uomini e donne, successivamente è giunta la replica dell'ex dama, che non ha apprezzato per nulla il modo in cui Sossio ha reso la nota la loro situazione personale. 'Game over', ha scritto Aruta provocando la reazione di Bennardo, la quale non ha accettato che la rottura sia stata paragonata alla conclusione di un gioco.

Ma non è finita qui, perché si è innescato tra i due un duro botta e risposta che ha messo in luce il difficile momento che entrambi stanno vivendo.

Bennardo torna a parlare della rottura

Amore al capolinea per Sossio e Ursula: i due sembravano ad un passo dal matrimonio, soprattutto dopo la nascita della loro piccola Bianca, ma divergenze caratteriali, secondo quanto detto da Aruta, hanno spinto i due ex volti del trono over di Uomini e Donne a separare le loro strade. L'ex cavaliere ha dato primo la notizia, ma il modo in cui lo ha fatto non è stato mandato giù da Bennardo, la quale ha replicato che qualcuno vive giocando a costo di ledere la dignità della propria famiglia. Il tutto è avvenuto mezzo social e nessuno dei due sembra disposto a mantenere il silenzio sulla faccenda, tanto che un nuovo botta e risposta si è consumato poco dopo, sempre mezzo social.

A tornare sulla questione per prima è stata Ursula, la quale si è scusata per la sua assenza sui social con i suoi fan, ma è naturale, visto il momento che sta vivendo. 'Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda', ha scritto l'ex dama, affermando che non solo sta affrontando la frattura improvvisa della sua famiglia ma per di più la notizia è stata resa pubblica sui social quando due dei suoi tre figli, nati dal suo precedente matrimonio, non sapevano nulla.

Inoltre, Bennardo ha sostenuto che ancora lei stessa deve metabolizzare la nuova condizione.

Il video di Aruta

La donna ha proseguito aggiungendo che, a volte, essere immaturi ed istintivi fa del male oltre che a se stessi anche alla propria famiglia. 'Al più presto sarò con voi più forte e grintosa di prima', ha concluso il suo sfogo Ursula, scrivendo che tutto sommato sia lei che i suoi figli stanno bene.

Sossio è rimasto in silenzio di fronti a tali dichiarazioni? Ovviamente no, infatti l'ex cavaliere ha replicato con un video Instagram dopo aver cancellato il post precedente rendendosi conto che il modo in cui ha dato la notizia della rottura in modo errato. Affermando di aver voluto dare la notizia prima che fossero altri a farlo, Sossio ha spiegato che sarà lui stesso a dare news qualora ci saranno sviluppi positivi.

'Questa è realtà e non finzione. Ci sono chiacchiere e falsità, ma lascio a voi i pettegolezzi', ha concluso Sossio, specificando che la sua intenzione non è quella di creare un polverone per poter tornare a Uomini e Donne né che vuole ledere la dignità della famiglia che ama. Ci saranno altre controrepliche? Al prossimo post la risposta.