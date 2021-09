La storyline legata all'aggressione ai danni di Susanna entrerà sempre più nel vivo nei prossimi episodi di Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dal 4 all'8 ottobre rivelano che la polizia indirizzerà i suoi sospetti su Pasquale, l'ex fidanzato militare della ragazza. Nel frattempo Fabrizio scivolerà sempre più nell'alcolismo e sarà oltremodo violento, ciò si ripercuoterà sul suo rapporto con Marina, la quale si riavvicinerà a Roberto. Intanto Niko vivrà momenti di angoscia a causa di una minaccia che incomberà su di lui, mentre Silvia passerà una serata terribile e Michele non avrà dubbi sul suo tradimento.

Infine Patrizio spronerà Clara a organizzare il battesimo del piccolo Federico e ciò rischierà di far arrabbiare Alberto.

Un posto al sole, trame 4-8 ottobre: Pasquale maggior indiziato per l'aggressione a Susanna

Le anticipazioni Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 4 all'8 ottobre, rivelano che la polizia, in merito all'aggressione a Susanna, cambierà completamente obiettivo e dopo aver lasciato perdere la pista che portava a Renato, indirizzerà i suoi sospetti su Pasquale, l'ex fidanzato militare della donna. Gli inquirenti saranno sempre più convinti che sia stato lui ad aggredirla. Nel frattempo Fabrizio non sembrerà in grado di far fronte alle difficoltà del pastificio e Marina non riuscirà più a sopportare il suo comportamento autodistruttivo, che rischierà d'investire tutti coloro che lo circondano.

Più tardi, Alberto e Clara finiranno per avere un nuovo confronto che potrebbe concludersi in modo inaspettato a causa dell'organizzazione del battesimo del piccolo Federico. Intanto Niko vivrà un momento di grande angoscia a causa di una minaccia che incombe su di lui. Che cosa sarà? Poco dopo, Ornella parlerà con suo figlio Patrizio e gli impartirà una lezione importante.

Un posto al sole, anticipazioni 4-8 ottobre: Silvia passa una pessima serata

Mariella e Guido organizzeranno una cena a quattro con Silvia e Michele e nonostante siano animati da buone intenzioni, questo incontro rischierà di far scoppiare in modo definitivo il matrimonio dei coniugi Saviani. Silvia infatti, per colpa di Giancarlo, vivrà una serata tremenda e difficile, mentre Michele continuerà a non nutrire nessun dubbio sul tradimento della consorte.

Nel frattempo Fabrizio cadrà in maniera quasi irrimediabile nell'alcolismo e questo provocherà non pochi problemi tra lui e Marina, la quale sarà sempre più in sintonia con Roberto. Intanto Serena, nel tentativo di riportare Filippo ai momenti felici della loro relazione, ricreerà le circostanze che hanno portato alla nascita del loro amore. L'intento di Cirillo andrà a buon fine e le cose tra lei e Filippo sembreranno andare meglio, ma Viviana tornerà nuovamente nelle loro vite.

Un posto al sole: Michele farà una scoperta dolorosa

Rossella si impegnerà tantissimo per riuscire a svolgere nel modo migliore il suo lavoro, ma il dottor Crovi non le renderà il compito facile. Nel frattempo Silvia, come si evince dagli spoiler Un posto al sole relativi alle puntate in onda dal 4 all'8 ottobre, sarà a pezzi per via dei suoi sentimenti e faticherà ad allontanarsi da Giancarlo.

Intanto Michele farà una scoperta che gli causerà molto dolore. Avrà a che fare con il tradimento di Silvia? Filippo, dopo aver vissuto un momento allegro e spensierato con Serena, cercherà un incontro chiarificatore con Viviana, in modo tale da essere il più possibile corretto. Infine Patrizio chiederà con insistenza a Clara di organizzare il battesimo del piccolo, anche se ciò potrebbe far arrabbiare Alberto.