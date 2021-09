Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientato in un immaginario albergo vicino Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 settembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19,50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Vanessa per Max, sulla sofferenza di Maja per la fine della sua storia con Florian, sul piano ordito da Ariane per manipolare Christoph e sull'arrivo inaspettato di Cornelius.

Max esce con Shirin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Max accetterà di vedere Shirin in una baita in montagna, facendo ingelosire Vanessa. Quest'ultima, infatti, seguirà la coppia fino allo chalet, scoprendo che il suo amato non ha incontrato un'altra per tradirla. Max si renderà conto della presenza di Vanessa e l'affronterà, dando vita ad un litigio. Alla fine, la coppia verrà sorpresa da un temporale che li costringerà a trascorrere una romantica serata nella baita. Il giorno seguente, Vanessa rivelerà a Max un nuovo percorso per mountain bike anche se lei non potrà accompagnarlo a causa dei suoi problemi al ginocchio.

Andrè litiga con Robert

Maja soffrirà moltissimo per la fine della sua storia con Florian, arrivando a chiedere a Werner alcuni giorni di ferie per riprendersi.

Quando il Vogt lo scoprirà inizierà a pensare di essere stato troppo impulsivo a pensare che Maja potesse farsi corrompere per denaro. Robert tenterà di convincere Andrè ad essere il rappresentate del Furstenhof nella gara culinaria "la frusta d'oro". La conversazione fra i due cuochi finirà per degenerare fino a quando Saalfeld non prenderà una decisione inaspettata.

Alla fine, i due uomini chiederanno a Hildegard di fargli da aiutante. Alfons lo verrà a sapere e tenterà di convincere la moglie a partecipare al concorso come concorrente.

Ariane ed Erik tenteranno di convincere i Saalfeld a firmare un accordo con un'azienda fittizia di costruzioni chiamata "Alberg Bau". Più tardi, Ariane cercherà di manipolare Christoph, cercando di fare assumere Erik come responsabile della nuova campagna elettorale dell'albergatore.

Ancora disperata per l'allontanamento di Florian, Maja cercherà di ritrovare la sua serenità rifugiandosi vicino all'albero magico. Lì, la giovane avrà modo di incontrare un misterioso uomo che dirà di essere suo padre, Cornelius. La ragazza non lo riconoscerà e l'uomo le spiegherà di essersi sottoposto ad una plastica facciale per cambiare i lineamenti in modo di sfuggire alla polizia. A quel punto, Maja gli farà una domanda a cui solo suo padre potrebbe rispondere per capire se è veramente lui.